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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Колтушах прошли областные соревнования по фигурному катанию

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15 декабря в Колтушах на льду «Ладога Арены» состоялись областные соревнования по фигурному катанию. Они организованы в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» и прошли при поддержке губернатора Ленинградской области, комитета по физической культуре и спорту Ленобласти и Центра спортивной подготовки Ленинградской области.

Соревнования проводились среди детей по двум разделам (короткая и произвольная программы) в возрастных группах 2013 года рождения и младше и спортсменов 2011 – 2012 годов рождения. Всего было разыграно четыре комплекта наград.

Сильнейшей среди девочек старшей возрастной группы оказалась Кристина Позднякова, набравшая 104,52 балла. Спортсменка является воспитанницей Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва и тренируется у А.А. Васильевой. Золото среди мальчиков в этой группе завоевал также воспитанник ВСШОР Илья Старков (тренер О.В. Куликова). Его результат составил 170,78 балла. В состязании среди спортсменов 2013 года и младше победителями стали воспитанники тренера И.А. Улановой (АНО ЦРФК ЛО «Династия») Елизавета Щур (103,71 балла) и Василий Грачев (104,78 балла).

Данные соревнования являлись отборочными, и теперь победителей и призеров ждёт борьба за победы на Межрегиональных турнира и первенствах федеральных округов.

Александр СОРОКИН

Фото Анны СТАРКОВОЙ

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