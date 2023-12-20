Всеволожский ансамбль «Садко» выиграл гран-при конкурса «Край любимый и родной»

На сцене Дворца искусств состоялся финал областного фестиваля-конкурса народного песенного и инструментального искусства «Край любимый и родной». Среди финалистов оказался и ансамбль «Садко» из Всеволожского района, выступление которого было высоко оценено жюри – коллектив получил Гран-при конкурса.

Фестиваль «Край любимый и родной» проходит один раз в два года. В этот раз в финал фестиваля прошли 55 участников, включая и оркестры, и вокальные коллективы. Организаторы надеются — на следующем конкурсе получится собрать ещё больше номинантов.

Ансамбль русских народных инструментов «Садко» был организован во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки в 1996 году. В 2000 году ансамблю присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив». В репертуаре ансамбля произведения русской и зарубежной классики, оригинальные обработки современных авторов С. Бажилина, А. Полонского, Ю. Шахнова и Дж. Фина, популярные эстрадные произведения в обработках С. Потанина. Репертуар ансамбля пользуется большой популярностью среди учащихся школы, населения города.

Ансамбль принимает активное участие в концертной жизни города и района. Выступает с концертами в школах, в Доме культуры, на предприятиях и учреждениях г. Всеволожска, в Санкт-Петербурге и городах Ленинградской области. Коллектив отмечен многими почётными наградами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО