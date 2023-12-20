Во Всеволожске стартует зимний цикл развлекательных программ «Выходи играть»

Каждую зиму во Всеволожске на детских площадках проходят игровые программы «Выходи играть». Первая встреча состоится в это воскресенье, 24 декабря, по двум адресам.

Ставший традиционным цикл интерактивных игровых мероприятий для детей проводят сотрудники Всеволожского центра культуры и досуга. Аниматоры подготавливают для ребят увлекательные конкурсы и подвижные игры под зажигательную музыку.

Откроет цикл игровых программ мероприятие на Юбилейной площади, которое пройдет 24 декабря в 12.00. В этот же день, но уже в 14.00, юных гостей и их родителей будут ждать на площадке ул. Аэропортовская, д. 3.

За анонсами проведения программ «Выходи играть» можно следить в группе Всеволожского ЦКД.