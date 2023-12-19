Юные танцоры из Щеглово едут в Кремль

Танцевальная студия «ATEAM» Щегловского культурно-досугового центра 11 декабря приняла участие в новогоднем концерте, который прошёл на одной из главных площадок Санкт-Петербурга в БКЗ «Октябрьский».

«ATEAM» – активный участник мероприятий в Щегловском КДЦ, а с недавнего времени и яркий представитель на краевых, всероссийских и даже международных конкурсах.

Так, танцевальный коллектив «ATEAM» под руководством основателя студии Боровковой Алины Антоновны в 2023 году участвовал во многих конкурсах и фестивалях танцевальной молодёжной культуры HIP-HOP в Санкт-Петербурге, Казани и Москве. Особенно почётно и волнительно выступать на площадках родной Ленинградской области – в начале декабря «ATEAM» принимал участие в фестивале, который прошёл в городе Тосно.

Благодаря многочисленным выступлениям ребята обрели новых друзей и сторонников. Особенно хочется отметить генерального директора Академии творчества «Золотое Яблочко», директора Театра «Петербург Балет», актёра, певца и просто замечательного человека – Николая Самусева.

А главным событием 2023 года для танцевальной студии «ATEAM», несомненно, явилось участие 26 ноября в V Всероссийском конкуре-фестивале музыкально-художественного творчества «Счастливая Звезда», который прошёл в Доме молодёжи Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Члены жюри очень высоко оценили номер, представленный «ATEAM» и коллектив стал победителем Гран-при, получив право выступить в Государственном Кремлевском дворце на ежегодном гала-концерте «Дети Победы, Дети России» 18 мая 2024 года и «Дети России» 19 мая 2024 года. Пожелаем удачи и новых творческих успехов юным танцорам!

Администрация МО «Щегловское СП»