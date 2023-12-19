«Пришла пора вернуться к умному чтению»

«Не будет ни книг, ни газет, ни театра, ни кино – одно сплошное телевидение» – эту фразу известного персонажа Родиона Рачкова из замечательного советского фильма «Москва слезам не верит» вспомнил перед тем, как пообщаться с Ольгой Павловной Волгушевой – главным библиотекарем Сертоловской городской библиотеки.

Бытует мнение, что в эпоху стремительно развивающихся современных информационных технологий книга как источник информации отомрёт и исчезнет из жизни современного человека, а библиотеки превратятся в хранилище старых книг, годных лишь для того, чтобы сдать их в макулатуру. С этим утверждением или предположением – как хотите – категорически не согласна Ольга Волгушева. И аргументы Ольга Павловна приводит настолько убедительные, что не согласиться с ней просто невозможно.

– Ольга Павловна, в условиях, когда большинству молодёжи интернет заменил книгу, как, на ваш взгляд, надо прививать культуру чтения?

– На самом деле книгу заменить не может НИЧТО. И сейчас мы наблюдаем процесс возвращения людей к теплым страницам. Невозможно бесконечно общаться с холодной техникой. Человек – это не только разум, это ещё и эмоции. А эмоциональную составляющую может дать человеку только то, что ему присуще и органично. Конечно, интернет и современные информационные технологии диктуют свои условия, и мы должны не только к ним приспосабливаться, но и придумывать новые формы работы с читателями и посетителями библиотеки. Здесь очень важно умение правильно представить книгу. Для того чтобы привлечь читателя, мы организуем кружки, выставки, лекции, беседы, квизы, то есть небольшие игры или тесты по определенной тематике, экскурсии – все эти формы работы живут только для одного: подружить человека с книгой. Хорошей, достойной, умной. Библиотека имеет свою группу в социальной сети «ВКонтакте», в которой за год собралось около 1 500 пользователей. Это только за последний год, после того как я сменила на должности главного библиотекаря, ушедшую на заслуженный отдых Розу Петровну Артюх.

– Исходя из предыдущего вопроса, вытекает следующий. Каков рецепт выживания библиотек в небольших городах, таких как Сертолово?

– Чтобы мы могли не только выживать, но и развиваться, библиотеки Всеволожского района объединили в систему под эгидой муниципального казённого учреждения «Всеволожская межпоселенческая библиотека». Коллеги из Всеволожска консультируют нас по всем организационным и даже спорным вопросам, помогают в деле комплектации и закупки книг. Разумеется, мы сотрудничаем с сертоловской городской администрацией, от неё получаем финансирование, которое обеспечивает необходимую жизнедеятельность библиотеки, – в этом месяце закончился ремонт нашего помещения. Недавно свой вклад в дело библиотеки внес наш депутат Николай Иванович Лукашенко, оказав финансовую помощь на развитие кружка спидкубинга, а проще, скоростной сборки кубика Рубика и аналогичных головоломок. Руководит им сотрудник библиотеки Егор Владимирович Черняков. И конечно же, огромное спасибо нашим читателям за книги, которые они дарят, за их идеи, за их человеческую поддержку.

– Ольга Павловна, а каков библиотечный фонд, насколько он разнообразен по литературным жанрам?

– Фонд библиотеки Сертолово насчитывает около 15 тысяч экземпляров книг для читателей всех возрастов. Сеть районных библиотек, которую регулирует МКУ «Всеволожская межпоселенческая библиотека» под руководством Людмилы Владимировны Слепухиной, отвечает всем современным требованиям комплектования. В связи с этим нам есть чем порадовать наших читателей, количество которых в нашей библиотеке постоянно растет. Безусловно, большая часть фонда представлена русской и зарубежной классической литературой XIX – XX веков, которая востребована как учащимися школ, так и людьми старшего возраста. У нас много и современной литературы, как взрослой, так и детской. Взрослые читатели могут найти и историческую беллетристику, и детективы, и саги, и мемуары, романы о любви, военные приключения, фантастику, фэнтези.

Дети тоже достаточно хорошо разбираются в жанрах и направлениях своей литературы. Отрадно видеть, как приходят целые семьи и приводят совсем маленьких детей от трёх лет, для которых мы сделали детскую зону с мягкими игрушками и, конечно, красивыми, яркими, развивающими книжками. Очень много красочно оформленных детских книг, которыми мы порой даже сами зачитываемся. И каждая детская книга – генератор каких-то новых форм работы с маленьким читателем. Очень быстро рождаются беседы, мастер-классы, экскурсии, квизы.

Большой популярностью пользуется серия книг из практической психологии. Они написаны живо и увлекательно, доступно и популярно. Многие книги подтолкнули наших читателей к серьезной работе над собой, кому-то поменяли в корне жизнь. Целый зал отдан отраслевой литературе, которую составляют энциклопедии, справочники, путеводители абсолютно по разным направлениям науки и искусства.

– А каков социальный портрет ваших читателей, какие книги они предпочитают и как сотрудники библиотеки с ними взаимодействуют?

– Наши читатели – люди разных возрастов, профессий и увлечений. Это наша радость и гордость! Задумчивые, веселые, строгие, любознательные, отзывчивые, добрые – это всё они. Сколько идей они подарили библиотеке! Наш кружок «По-Читайка» возник благодаря нашей читательнице и по совместительству учителю математики сертоловской гимназии Марине Александровне Коровиной. Человек пришёл и предложил идею осознанного чтения для младших школьников. Идея материализовалась быстро, кружок с успехом работает второй год. Родители благодарны Марине за успехи детишек в чтении, за привитие любви к чтению. Каждое занятие начинается с новой библиотечной книжки. Наша читательница Евгения Задонская предложила открыть на базе библиотеки литературный клуб для пишущих подростков. В январе 2024 года планируется его открытие. Руководитель Медиацентра «Три кита» при городской гимназии Марина Самарцева предложила нам идею проводить с её подопечными, юными журналистами, совместные встречи с писателями. Ребята готовят целую пресс-конференцию с героями встреч. Очень сложно на газетной полосе уместить всю нашу бурную жизнь с читателями, рассказать подробно о том, во что выливается дружба с ними. Библиотека была на ремонте два месяца, мы очень соскучились по общению с ними.

Книги, которые предпочитают читатели? Мне не хотелось бы делать статистический анализ по возрастам. Скажу только, что наши читатели – люди, рефлексирующие и хорошо отличающие чтение от чтива. Да и, на мой взгляд, закончился период литературы-жвачки. Пришла пора вернуться к умному и осмысленному слову, даже если это легкий жанр.

– Библиотека в условиях абсолютной доступности любой информации, чтобы привлечь новых читателей, обычно реализует свою деятельность с помощью различных проектов. Поделитесь планами.

– Частично в предыдущих вопросах ответ на этот вопрос прозвучал. Мне очень повезло с коллегами, людьми творческими и ценящими свою работу. Людмила Андреевна Бочина с удовольствием проводит мастер-классы с маленькими читателями, Егор Владимирович Черняков хорошо знаком с писательской средой Санкт-Петербурга, наконец, город Сертолово, очень уютный и, на первый взгляд, тихий, очень богат творческими людьми: художники, поэты, гиды, психологи, нутрициологи готовы поделиться своими талантами с нашими читателями. Конечно, мы дружим с библиотеками нашей районной системы, учимся друг у друга. Совсем недавно по инициативе нашего руководства в социальной сети «ВКонтакте» была создана группа «Методическая копилка», где мы планируем обмениваться разными методическими формами работы с нашими читателями.

Много дает общение с коллегами из Ленинградской областной детской библиотеки. Их семинары, форумы, встречи предполагают общение с детскими писателями. Недавно я возила детей нашей гимназии на Декабрьские встречи, которые проходят в ЛОДБ уже около 20 лет. Ребята посетили мастер-класс детской писательницы Анны Игнатовой, на котором учились видеть в обычном необычное или, по-другому говоря, будили свое творческое воображение. В январе этого года мы планируем открыть Клуб счастливых женщин «Путеводная нить». Идею подарила сама жизнь. А связали этих счастливых женщин книги.

– И наконец, последний вопрос. В этом месяце, как вы уже отмечали, закончится ремонт в помещении библиотеки. Как изменится работа библиотеки в новых условиях, после его завершения?

Я думаю, что мы уже год назад взяли правильный курс на развитие нашей библиотеки в современном мире. Ремонт лишь сделает наш «квартирник», как мы любя называем нашу библиотеку, более привлекательным и уютным для наших читателей.

– Спасибо, Ольга Павловна, за интересную и познавательную беседу…

Беседовал Михаил БОНДАРЧИК

Фото из архива Сертоловской городской библиотеки