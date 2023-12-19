«Моржи» Всеволожского района приглашают на праздник закаливания

23 декабря на берегу озера Длинное на базе Ленинградского моржекурорта «ВЛЁД» пройдёт спортивная акция «Закалённая Россия – Сильная страна». Участников ждут гонки на ватрушках, конкурс лепки снеговиков, турнир по забиванию гвоздей, зимние танцы и многое другое.

Организаторами выступают Ленинградский моржекурорта «ВЛЁД» совместно с Федерациями зимнего плавания Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Акция «Закалённая Россия – Сильная страна» проводится с 2019 года во всех субъектах РФ. Это физкультурно-массовое мероприятие любителей здорового образа жизни, зимнего плавания, закаливания и моржевания.

На мероприятии жителей Всеволожского района ждут не только зимние активности, но и мастер-классы по закаливанию. Также участников ждут чаепитие и русская баня. После праздника организаторы предоставят видеоролики на память.

Подробнее о мероприятии можно узнать в группе «ВЛЁД».