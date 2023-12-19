Коммунальные службы Ленобласти готовятся к работе в праздники

Ресурсоснабжающие организации 47-го региона совместно с местными администрациями готовятся к работе в период длинных выходных. Планируются круглосуточные дежурства бригад, а также усиленный контроль предоставляемых коммунальных услуг и дополнительные проверки объектов жизнеобеспечения.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, главная задача, которая стоит перед ресурсоснабжающими организациями, – устойчивое функционирование объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства. Будут круглосуточно идти дежурства не только аварийных бригад и диспетчерских служб, но и сотрудников профильных комитетов, администраций районов.

Всю информацию соберет и скоординирует Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области. Предстоят дополнительные проверки режима теплоснабжения в жилых домах, ночные выезды на котельные и очистные сооружения. Создан запас резервных источников электроснабжения, которые будут при необходимости привозить на аварии, чтобы максимально быстро восстанавливать электроснабжение. Готов резерв оборудования, материалов для проведения работ, подготовлена спецтехника, созданы запасы топлива.