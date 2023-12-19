Всеволожские кадеты танцевали на Кремлевском балу

Традиционный VIII Международный Кремлевский благотворительный кадетский бал состоялся 16 декабря 2023 года в столице нашей Родины. Он проводится с 2016 года, и начинался с 600 участников. В этом году мероприятие организовано в поддержку Специальной военной операции. На бал в Москву приехали 2900 лучших воспитанников ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских и нахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, патриотических военно-спортивных молодёжных клубов, детских социальных учреждений России из 84 субъектов Российской Федерации.

В грандиозном мероприятии приняли участие представители молодежи зарубежных государств, в том числе Республик Беларусь, Замбия, Сьерра-Леоне, Кыргызской Республики, Многонационального Государства Боливии, Сирийской Арабской Республики, Республики Узбекистан, Государства Катар, Объединённых Арабских Эмиратов, Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка.

Ленинградскую область и Всеволожский район впервые представляли воспитанники Клуба патриотического воспитания, «Центр специальной подготовки «Выстрел», удостоенные этой высокой чести за достижения в военно-патриотической работе, а также хореографический коллектив «Школьные годы». Делегация объединила юных жителей Агалатово и Сертолово. Поездка была поддержана администрацией Сертолово, депутатами городского совета и организована муниципальным автономным учреждением «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр».

Приветствие участникам VIII Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала направил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В нём он отметил, что «эти торжественные предновогодние встречи стали значимым событием в общественной жизни нашей столицы, всей страны». Президент выразил уверенность, что «бал послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства, укреплению связи времен и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей, которыми по праву славится наша страна. И конечно, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества». Глава государства поздравил присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал хорошего настроения и ярких, незабываемых впечатлений.

К участникам мероприятия обратились представители руководства страны, руководители партий и общественных объединений Российской Федерации, организаторы VIII Международного Кремлевского благотворительного кадетского бала, иностранные гости.

Министр иностранных дел Российской Федерации в своём приветствии отметил, что «За прошедшие годы мероприятие утвердилось в качестве уникального формата, содействующего сбережению и популяризации богатейшего культурно-исторического достояния нашей Родины. Ваш творческий смотр способствует обеспечению связи времен и поколений, патриотическому и духовно-нравственному воспитанию будущих защитников Отечества». Сергей Лавров подчеркнул, что в этом году Международный кадетский бал проводится в поддержку Специальной военной операции, участники которой ежедневно демонстрируют мужество и героизм. По его словам, символичным является то, что «в этом зале присутствуют Герои СВО, а также Герои России и Советского Союза. Участники и гости Бала смогут лично выразить им благодарность за самоотверженные подвиги».

Руководитель проекта Юлия Кирпичникова в своем выступлении подчеркнула, что «Бал – это возможность продемонстрировать всему миру единство и сплоченность нашей страны, это уважение к национальным ценностям России, которыми, в первую очередь, являются любовь к Отчизне, дружба, сотрудничество и взаимопонимание с миролюбивыми странами и народами, забота о самых юных гражданах страны, дань памяти Героям России, которые принесли неувядаемую славу нашему Отечеству! Наш бал – это уважение к национальным культурам других стран и народов».

Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»