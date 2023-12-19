Во Всеволожске прошел фестиваль для детей с ОВЗ «Шире круг»

Во Всеволожске прошел районный Фестиваль творчества детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья – «Шире круг». Главной задачей фестиваля является создание условий для развития творческих способностей таких детей и привлечение внимания общественности к проблеме их социальной адаптации.



В этом году фестиваль состоялся 15 декабря в Культурно-досуговом центре «Южный». Организаторы очень постарались, чтобы сделать праздник незабываемым. Уже в фойе детей встречали аниматоры, которые быстрым движением рук сплетали фигурки из воздушных шаров. Тут же работала зона аквагрима. И было чаепитие.

Дети тоже хорошо подготовились к Новому году. Они собрали целую выставку своих изделий. Здесь и рисунки акварелью, и картинки из риса, ваты, ёлочка из шерсти, украшенная маленькими пластилиновыми игрушками, вышивка разноцветными нитями. А творческая студия Всеволожского благотворительного фонда помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья «Ольга» подготовила видеодемонстрацию детских рисунков под названием «Мои учителя». Участниками фестиваля стали ученики Всеволожской школы-интерната, реализующей адаптированные образовательные программы; воспитанники Всеволожского комплексного центра социального обслуживания населения; учащиеся образовательных учреждений Всеволожского района. Их было около 200 человек вместе с родителями.

Чудеса появились с самого начала. На сцене выступили танцоры из хореографической студии «Акварель». Рядом с ними был танцующий самовар. Затем детей приветствовали Дед Мороз и Снегурочка. Поздравления от администрации Всеволожского района передала главный специалист отдела культуры Елена Усик, а также гостей поздравил настоятель храма Святой великомученицы Варвары, помощник благочинного Всеволожского района по делам культуры отец Олег Патрикеев.

В этот день в гости к особенным детям приехали необычные артисты. Воздушная эквилибристка Наталья Казанцева является представителем цирковой группы «Kazantseva Show», которая была создана потомственными артистами цирка. Наталья показывает уникальное цирковое шоу, не имеющее аналогов в мире. И вот теперь она посетила Всеволожск, чтобы подарить детям свой номер на воздушном шаре.

Следующим был танец с трансформацией костюмов. Его продемонстрировали призеры Открытого чемпионата Греции по бальным танцам, участники телевизионных проектов «Танцы на ТНТ» и «Танцуют все», победители международных конкурсов Борис и Евгения Храмовы…

На сцену вышел клоун-мим Мишель. Под таким псевдонимом на этот раз выступал лауреат всероссийских и международных конкурсов Эдуард Пичужкин. Надо сказать, что он уже успел провести большой гастрольный тур. Его с успехом принимали в Эстонии, Швеции, Финляндии, Республике Кипр, а также в ОАЭ. Потому что он – клоун-универсал: одновременно и эквилибрист, и акробат, и жонглер. Неоднократно снимался в эпизодах кино. А на нашем фестивале под музыку показал номера на велосипеде с одним колесом и даже покатал на этом велосипеде детей из зала.

Эмоции всех переполняли. И маленькие гости тоже стали выходить на сцену. Они играли на гитаре и баяне, читали стихи, разыгрывали сценки, пели, танцевали с большим удовольствием. И даже аккомпанировали певцу Шаману на барабанной установке, когда он на видео исполнил свою песню «Встанем». Концерт длился долго, в зале царила душевная атмосфера. А закончилось всё награждением. Участникам фестиваля вручили дипломы и сладкие подарки от администрации Всеволожского района.

Прозвучали слова благодарности организаторам: администраций Всеволожского района, отдел культуры Всеволожской администрации, руководству и сотрудникам КДЦ «Южный». Особо были выделены звукорежиссер Антон Ляпин и видеорежиссер Владимир Синявин. Ведущей фестиваля стала солистка вокального ансамбля «Эдельвейс» Татьяна Пермякова.

Очень хочется, чтобы у детей остались самые теплые воспоминания, а сердце их оставалось открытым свету и добру.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА