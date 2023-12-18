Танки шли по Ладожскому озеру

О ледовой трассе, заслуженно и очень метко названной «Дорогой жизни», которая спасла ленинградцев от голодной смерти, а город – от захвата фашистскими войсками, знает большинство граждан нашей страны. А вот о том, что параллельно ей пролегала дорога-переправа для боевых танков, слышали немногие. Об уникальной истории функционирования танковой переправы, мужестве и риске экипажей боевых машин мне и хотелось рассказать читателям.

54-я армия Ленфронта, находясь на другой стороне Ладожского озера, не имела сухопутной связи с войсками этого объединения, а взаимодействовала с 4-й отдельной армией, впоследствии ставшей основой новообразованного Волховского фронта. Суть такой сложной организации была обусловлена множеством причин, результатом которых стало следующее – бронетанковой техникой 54-я армия снабжалась из отрезанного сухопутной блокадой Ленинграда.

В середине октября «танковый кулак» 54-й армии составили 16-я и 122-я танковые бригады, а также 119-й отдельный танковый батальон, которые на тот момент были укомплектованы только лёгкими и средними танками.

Более тяжелые танки КВ и Т-34 ремонтировались в Ленинграде, в период навигации переправлялись за Ладогу на баржах. Но с наступлением зимы судоходство прекратилось, и встал вопрос о транспортировке танков по льду Ладожского озера.

Инженерно-саперные подразделения стали сооружать «ледяной паром» – это были громадные сани, которые должны были буксировать два тяжелых артиллерийских тягача «Ворошиловец». На такую конструкцию в зависимости от температуры воздуха (и следовательно, толщины льда) устанавливался или весь танк КВ «в сборе» (температура воздуха в пределах от -20 до -30° С), или танк без башни и боеукладки (температура воздуха в пределах от -3 до -12° С), а затем боевая машина буксировалась тягачами к месту назначения.

Однако подобная переправа начала действовать только с 15 января 1942 г., когда лёд на Ладоге стал достаточно прочный.

А лёгкие танки и САУ (судоходные артиллерийские установки) двигались своим ходом через Ладожское озеро уже в декабре и начале января, не дожидаясь, когда лёд будет достаточно прочен и надёжен. И вот с декабря 1941 г. своим ходом пересекли Ладогу и влились в состав 54-й армии семь танков Т-26 и три САУ на базе Т-26 (так называлось 76,2-мм оружие образца 1927 г.).

Перед наступлением своим ходом прошли по льду Ладожского озера 19 танков и 8 бронеавтомобилей, но без тяжелых и средних танков Т-34 и КВ-1, так нужных при наступлении.

На начало января 1942 г. была намечена Любанская наступательная операция.

Для развития успеха нужны были свежие резервы, в первую очередь танковые. На основании Директивы командующего бронетанковыми и механизированными войсками фронта № 064049 от 30.01.1942 г. 124-я танковая бригада из Ленинграда передислоцировалась на восточный берег Ладожского озера и поступила в распоряжение командующего 54-й армией генерал-майора И.И. Федюнинского для развития наступления наших войск юго-восточнее Ленинграда – это было смелое и не лишенное риска решение.

Во-первых, Ленинградский фронт лишился своего ударного броневого «кулака», каким являлась танковая бригада, имевшая на вооружении 31 тяжелый танк. Во-вторых, предстояло своим ходом переправиться по льду Ладожского озера под воздействием авиации и артиллерии противника. Предстоял марш из района Колпино, Рыбацкого в район Ваганово, Коккорево. Местом сосредоточения танков на противоположном, восточном берегу озера был выбран п. Кобона.

Пройти 100 км по шоссейной или грунтовой дороге для наших танкистов было делом привычным. Но в этот раз от д. Коккорево тяжёлым танкам предстояло двигаться по льду Ладожского озера, ширина которого на участке переправы равнялась 32 км.

В пяти километрах южнее Осиновецкого маяка, у рыбацкой деревни Коккорево, наши тяжёлые танки спустились на берег озера. День выдался суровым. 30-градусный мороз дополнялся порывистым северным ветром, поднимавшим клубы снега. В воздухе висела белая мгла, видимость была ограничена. Единственное, что утешало экипажи в сложившихся условиях, – это нелётная погода, и исключалась также воздушная разведка противником.

Началась интенсивная подготовка к переправе. Большую помощь при изучении льда на трассе оказали начальник ВАД 101 Нефедов М.А., руководство 64-го ДЭ батальона и рыбаки д. Коккорево.

Было установлено, что на первых восьми километрах толщина льда колебалась от 55 до 80 см, а на девятом, пятнадцатом и двадцать первом была равна 40 см. Лёд к тому же был густо изрезан трещинами и воронками.

Лёд такой толщины в состоянии выдержать нагрузку до 30 тонн. Вес же наших танков значительно превышал допустимую норму. Вот тут-то и возникла задача: как уменьшить удельное давление танков? Было предложено несколько вариантов. По одному из них предлагалось поставить танк на сани и буксировать трактором. Попробовали. Но под тяжестью танка сани разваливались. Тогда обратились ко второму варианту: уменьшить вес танка примерно на одну треть и двигаться своим ходом.

Для танковых экипажей этот вариант оказался рискованным и наиболее трудным. Работы по демонтажу требовали много различных приспособлений.

С танка снималась башня с вооружением и приборами, трансмиссионная и надмоторная стальные крыши, вынимался боевой комплект. Всё это укладывали на специально смонтированные сани-волокуши, которые крепились к танку тросом длиной 50 – 60 метров. Сверху корпус танка покрывали брезентом. На выполнение всех работ отводились одни сутки.

Лёд на опасных участках был усилен намораживанием. Маршрут отрегулирован условными ориентирами и комендантскими постами. Трасса пролегала параллельно автомобильным дорогам, правее от них на 3 – 5 км.

Наступил кульминационный момент. У каждого на уме был один вопрос: выдержит ли лёд?

Ровно в 16 часов на южной окраине д. Коккорево танк № 4900 под командованием лейтенанта Семёнова, управляемый старшиной Ларичевым, прошёл исходный пункт.

С затаённым дыханием все следили за его спуском на лёд и движением по нему. Лёд выдержал. Танк медленно двинулся вперёд.

По условиям переправы, спуск на лёд второго танка намечался после достижения первым танком восточного берега. Через два часа на лёд вышел второй танк. Через два часа он благополучно достиг противоположного берега. За вторым двинулся третий, четвёртый КВ и все другие…

Постоянно приходилось отправлять танки по другому маршруту. Это решение вызывалось тем, что на ледовой трассе, где прошли танки, лёд дал трещины и двигаться последующим боевым машинам было уже рискованно.

Так перед ротой (командир лейтенант Осадчий) была поставлена задача: приступить к форсированию несколько южнее намеченной трассы, по самостоятельному и необорудованному маршруту. Танкам роты предстояло следовать колонной с интервалом 2 – 3 км со скоростью 15 км в час. При этом категорически запрещалось делать остановки, резкие повороты и двигаться по одному следу. Особенно опасным казался участок на 21-м километре. Из трещин льда вода била фонтаном, гусеницы и щитки были залиты водой…

Рота переправилась через Ладогу по льду за три часа. Такое же время показала рота 2-го танкового батальона под командованием капитана Ивана Чистякова. Другие подразделения затратили на это 4 – 5 часов.

Капитан И. Чистяков и Д. Осадчий за храбрость и мужество при форсировании «ледяной переправы» были отмечены именными часами Военного Совета Ленинградского фронта.

Уже темнело, когда танковая бригада в полном составе сосредоточилась на противоположном берегу Ладоги. Не теряя времени, танкисты совместно с рабочими Кировского завода приступили к сборке танков в сооруженном под открытым небом цехе.

Совершив марш по лесам и болотам, бригада во взаимодействии с войсками 54-й армии 16 февраля 1942 г. вступила в бой с противником на Любанском направлении в районе населённых пунктов Погостье, Жарок, Винягрлово.

Учитывая опыт «первопроходцев», по льду Ладожского озера в дальнейшем проходили сотни танков. С восточного берега, с Волховского фронта в Ленинград, на 27-й ремонтный завод на проспекте Обуховской обороны, танки доставляли на ремонт. А обратно они возвращались своим ходом.

В музее п. Осиновец, филиале ЦВММ «Дорога жизни», в экспозиции находятся уникальные экспонаты, те, которые работали на Дороге жизни в годы блокады.

Это автомашины ГАЗ-АА, ЗИС-5, автобус АТУЛ-2, пушки, участвовавшие в обороне города и прорыве блокады, корабли Ладожской военной флотилии, якоря, поднятые со дна Ладожского озера, и другие экспонаты. Руководство музея много лет пыталось приобрести танки времён Великой Отечественной войны.

Знаменательное событие произошло 6 декабря 2013 года: на железнодорожную станцию «Ладожское озеро» прибыли два танка. Боевые машины пришли с подмосковной базы МО России и были установлены на вечную стоянку в экспозиции филиала ЦВММ «Дорога жизни».

Т-34 – 1939 г. выпуска, участник Великой Отечественной войны с 76,2-мм пушкой. Всего их было выпущено 35 312 шт.

ИС-3 – танк победы с 122-мм пушкой, выпущено в 1945 г. – 1705 шт., в 1946 г. – 2305 шт.

Технически сложная работа по установке танков потребовала использования мощного подъемного крана. Виртуозность и профессионализм крановщика помогли точно их поставить на заранее подготовленные бетонные площадки. В работе участвовал Алексей Петрович Чирков, начальник отдела МТС ЦВММ.

– Это настоящий подарок музею к 80-летию снятия блокады Ленинграда, – подчеркнул заведующий филиалом Центрального военно-морского музея имени

Петра Великого Виктор Степанович Березняцкий.

Александр ВОЙЦЕХОВСКИЙ, научный сотрудник ММК «Дорога жизни» Всеволожского района

Фото Антона ЛЯПИНА