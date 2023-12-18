Как работает бывший завод Nokian Tyres во Всеволожске после ребрендинга

За время существования завода в него было инвестировано в общей сложности более 1 миллиарда евро. На пике производительности здесь выпускалось до 80 процентов всего объема легковых шин Nokian Tyres – с конвейера всеволожской фабрики выходило 17 миллионов шин в год.

Две трети всего произведенного во Всеволожске объема продукции отправлялось на экспорт в 40 стран мира, в том числе страны Северной, Центральной, Западной и Восточной Европы, а также в США и Канаду.

Однако в апреле 2022 года пятый пакет санкций запретил экспорт шин из России в страны Европейского союза, а также импорт многих видов сырья и материалов, которые завод использовал в производстве и раньше приобретал в Европе. На этом фоне совет директоров концерна Nokian Tyres с конца июня 2022 года объявил о контролируемом уходе с российского рынка. Победителем тендера по продаже бизнеса стало ПАО «Татнефть». Сделка была закрыта в марте 2023 года, и по её условиям завод потерял возможность производить шины под брендом Nokian Tyres, а также использовать суббренды Hakkapeliitta для зимних шин и Hakka для летних.

В ходе пресс-конференции генеральный директор компании Андрей Пантюхов рассказал, что новое имя Айкон Тайерс появилось после завершения сделки.

«Летом 2022 года мы запустили программу локализации, – уточнил Пантюхов. – В общей сложности в рамках программы мы локализовали более 100 проектов, связанных с брендированием, технологическим оборудованием, IT-системами, решениями для поддержания бизнеса, сервисами для потребителей. Отдельный блок посвятили вопросам обеспечения сырьем и материалами».

Также генеральный директор Айкон Тайерс особо подчеркнул, что удалось сохранить основную команду, которая продолжает работу сегодня. В 2022 году на заводе объявили программу добровольного выхода, в результате оптимизации численность персонала сократили с 1,5 тысячи человек до 1,1 тысячи. Впрочем, штат снова наращивают – за этот год в компанию пришли 78 новых работников.

На заводе удалось сохранить все технологические процессы, оборудование, производственные автоматизированные системы. Изменилась только оснастка – на пресс-формах для боковин больше нет логотипа Nokian Tyres. А вот отдел исследования и разработок, который ранее находился в Финляндии, пришлось собирать с нуля – теперь весь технологический процесс от конструкции шин до их тестирования и сертификации проходит во Всеволожске. Для изготовления покрышек сейчас используется сырье от новых поставщиков из-за рубежа и России.

В настоящее время завод Айкон Тайерс работает круглосуточно и выпускает летние и зимние шины для рынков России, Казахстана и Беларуси. Поскольку экспорт в страны Европейского союза ограничен санкциями, производство запущено не в полную мощность.

На пресс-конференции журналистам была представлена линейка легендарных шин с новым именем – руководство с глубоким удовлетворением сообщило, что зимний и летний сезоны 2024 станут первыми, когда производство шин будет полностью вестись под брендом Ikon. Изменилось и название модельного ряда – зимние и летние премиальные линейки получили единое имя Ikon Autograph (Автограф). Средний ценовой сегмент в данный момент производится под именем Ikon Norman, но в будущем станет Ikon Character (Характер).

Продажи начнутся весной 2024 года, объем производства пока не раскрывается. Эксперты полагают, что при сохранении технологий и качества продукции компания в первый год может рассчитывать примерно на две трети занимаемой ранее доли рынка.

К слову, на официальном сайте продукция компании рекламируется слоганом: «Возрождение легенды. Новое имя знакомых шин».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА