Из Санкт-Петербурга в Ленобласть начнут курсировать бесплатные поезда для лыжников

Пригородные электропоезда «Лыжные стрелы» 23 декабря начнут курсировать из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область. Любители активного отдыха смогут воспользоваться бесплатными электричками, чтобы добраться до популярных снежных трасс.

Традиционно электрички отправляют с Московского и Финляндского вокзалов в трех направлениях: Орехово, Токсово и Шапки. Согласно предварительному расписанию, первые поезда отправятся уже в эти выходные – 23 декабря. Далее «Лыжные стрелы» будут курсировать по выходным до окончания сезона зимнего спорта.

Для участников подготавливаются снежные трассы на разные дистанции и пешеходные маршруты для скандинавской ходьбы.