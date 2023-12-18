Дорожники Ленобласти поделились подборкой самых серьезных аварий за минувшую неделю

Сложная ситуация на дорогах 47-го региона сохраняется – снегопады, температурные качели и невнимательность водителей стали причиной многих ДТП. О самых серьезных авариях рассказали в дорожном комитете Ленинградской области.

Так, 14 декабря на дороге между Колтушами и Разметелево водитель грузовика не рассчитал обгон и врезался в фуру. В результате аварии прицеп развернулся и перекрыл дорогу. В момент столкновения водители двух легковых автомобилей не справились с ситуацией и оказались вовлечены в ДТП. Водитель фургона сильно пострадал – в результате аварии он потерял одну ногу и получил серьезный перелом. На несколько часов дорога оказалась перекрыта.

В этот же день случилась ещё одна серьезная авария на дороге между Грузино и Керро. Водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, чем спровоцировал лобовое столкновение с другим легковым автомобилем. Оба водителя госпитализированы, машины получили серьезные повреждения.

– Начало этой недели не даст погодной стабильности: температура будет скакать от плюса к минусу, а на среду намечен зимний дождь, – предупредили водителей сотрудники дорожного комитета.

В ведомстве напоминают, что безопасность на дороге – общая ответственность всех участников движения. При сложных погодных условиях особенно важно соблюдать скоростной режим и держать дистанцию с другими автомобилями. Не рискуйте на дорогах, берегите себя и своих близких.