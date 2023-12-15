Молодежь Всеволожского района приняла участие в форуме «47 – территория возможностей»

Старшеклассники с задатками будущих бизнесменов стали участниками масштабного форума молодёжного предпринимательства «47 – территория возможностей».

На мастер-классах и дискуссионных площадках ребята осваивали навыки предпринимателя: учились финансовой грамотности, основам экономики, создавали логотипы и параллельно чертили, рисовали и «обкатывали» свои мечты-задумки в бизнес-проектах. Ребятам рассказали, как превратить хобби в бизнес.

Эксперты советовали не бояться новых начинаний и проявлять упорство. И хоть предпринимательская жилка важна, современный рынок всё чаще голосует рублём за креативный подход. А с этим у молодых бизнесменов всё в порядке.

– Будущее за нашей разработкой – комбикорма из нового сорта люпина, – уверенно презентовал свой бизнес-план десятиклассник Артем Авксентьев. (Его научный руководитель, педагог дополнительного образования из Детского технопарка «Кванториум» Сабина Усольцева). – Вывести перспективный сорт можно с помощью селекционных работ. Его преимущество в том, что этот сорт кормов характеризуется пониженным количеством алкалоидов и высоким содержанием белка. Провести тесты можно на базе личного подсобного хозяйства. После того как будет налажено массовое производство, нужно правильно организовать доставку. Уверен, что наша затея будет прибыльной. Ведь этот сорт люпина хорошо усваивается животными. В планах наладить масштабный бизнес.

– Сегодня мы презентуем проект перепелиной фермы, – рассказали студентки-третьекурсницы из Всеволожского агропромышленного техникума Евгения и Яна. – Эта ниша у нас не занята, думаем, что её ждёт успех. Так как мы будущие экономисты, просчитали все финансовые затраты и прибыль. Для того чтобы начать своё дело, необходимо порядка 265 тысяч рублей. На эти средства намерены приобрести 1,5 тыс. перепелок, инкубаторы и клетки.

– Для молодых, в том числе начинающих предпринимателей, реализуется большая программа государственной поддержки, – проинформировала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. – Среди них налоговые льготы, гранты до 500 тысяч рублей, субсидии, льготные микрозаймы, а также целый спектр нефинансовой поддержки. Существует очень много федеральных программ, которые поддержат, особенно на старте.

– Сегодня здесь объединились все те, кого интересует предпринимательская деятельность, – говорит член Общественной палаты Ленинградской области Николай Свирин. – Ребятам важны знания, поэтому им расскажут всё о бизнесе. Вовлеченная в этот важный сектор экономики молодёжь – будущие налогоплательщики и создатели новых рабочих мест.

– Мне очень понравился форум, – делится своими впечатлениями студент Всеволожского агропромышленного техникума Иван. – Узнал много интересного о том, как начать свой бизнес. Взял на заметку – для того чтобы начать свое дело, нужна команда. Одному будет очень тяжело, а вместе с единомышленниками – легко. Они помогут и поддержат.

В рамках мероприятия участники узнали больше о государственных программах поддержки молодёжных инициатив и реализующихся в регионе образовательных практиках. Кроме того, на форуме провели два тренинга «Правильный запуск бизнеса и как заработать уже сегодня» и «Предназначение предпринимателя».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА