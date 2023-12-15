Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел пресс-клуб

8 декабря состоялся открытый пресс-клуб губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Разговор длился почти полтора часа. Глава 47-го региона под занавес уходящего года назвал главные драйверы экономического роста, чуть-чуть подогрел интригу вокруг своего участия в губернаторских выборах и назвал решение президента Владимира Путина о согласии баллотироваться в марте 2024 года «настоящим мужским поступком».

Будем работать засучив рукава

– Несмотря на турбулентность экономики и откровенный скепсис некоторых экспертов, Ленинградская область завершает год с хорошими показателями, – констатировал Александр Юрьевич. – Индекс промышленного производства только за десять месяцев вырос более чем на 10 %. Среди компаний, готовых вложить деньги в нашу экономику, – крупные российские холдинги. По последним данным, инвестиции в основной капитал составили более 600 млрд рублей. Лет пять назад мне даже цифра в 500 миллиардов казалась заоблачной. Да-да, так и было. Теперь в регионе наблюдается настоящий инвестиционный бум. Но нельзя расслабляться! Всегда надо помнить: подняться на вершину легче, чем удержаться на ней. Поэтому надо дальше работать засучив рукава.

…Да, санкциями давят, в том числе и, может быть, больнее всего, на экономику, но принятые ранее решения по поддержке отечественных предприятий постепенно сработали. Правда, иногда областному правительству приходится действовать как пожарная команда, быстро тушить «очаг» экономического возгорания. Или как громоотвод, чтобы не «закоротило». При этом порой палки в колеса инвесторов вставляют слишком активные жители. Протестные настроения возникли на фоне информации о том, что в Ленинградской области компания «Русал» возведет глиноземный завод. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млрд руб.

– Поймите, России нужно такое предприятие, – подчеркнул губернатор. – Это понимает каждый разумный человек. Хочу сказать, что пока решение о его строительстве не принято. Место для завода будет определено после ряда изысканий и экспертиз. Но только подумайте – после санкций страна потеряла 40% алюминиевого рынка. Нам уже сегодня не хватает этого металла будущего. Что делать, ведь на кону вопрос сырьевой безопасности? Мы что, не хотим строить самолеты и электрокары? Не понимаю, почему референдум среди населения по строительству данного предприятия решили провести в Сосновом Бору, если территорию под завод планировалось выделить в Ломоносовском районе? Безусловно, население вправе высказывать точку зрения по любому объекту. Другое дело, что за протестным движением стоят активисты.

Александр Дрозденко отметил, что такие персоны подпитывают людей информацией, формируют общественное мнение. Однако важно при решении подобных вопросов руководствоваться не эмоциями, а здравым смыслом.

– Если изыскания покажут, что там нельзя строить завод, его там не будет, –пообещал глава региона. – Власть всегда готова прислушаться к любому разумному голосу. Мы работаем в интересах жителей. По глиноземному заводу дискуссия продолжаются, рассматриваются разные площадки. Но пока решение не принято.

Важно найти баланс

Разговор с губернатором про здравоохранение был необходим. Александр Юрьевич знает о том, что сложно попасть к узким специалистам. При этом глава 47-го региона отметил, что выполнены все обязательства по закупке лекарств для диабетиков. Правительство продолжает активно обеспечивать ими медучреждения.

Ещё один сложный вопрос касался переработки отходов. Пока такие проекты буксуют или двигаются со скрипом.

– Ленинградской области очень нужны мусороперерабатывающие заводы, –подчеркнул Александр Дрозденко. – Необходимо навести порядок и сделать оборот мусора цивилизованным. Поэтому хочется, чтобы нас не только критиковали, но и разумно поддерживали.

При этом нужно сказать, что Ленобласть вошла в двадцатку лучших экологических регионов РФ.

– Это серьезная оценка, – уверен глава региона. – Основана она на исследовании по более чем ста показателям. Вообще, экологические проблемы связаны с экономическим ростом. Сложности возникают из-за болезни роста. Любая стройка – от частного дома до промышленного гиганта – влияет на экологию. Важно найти баланс.

Журналистам Александр Юрьевич рассказал о том, как регион помогает бойцам, участвующим в спецоперации, а также членам их семей.

– В Ленобласти приняты 63 меры социальной поддержки, – проинформировал он. – Это 21 выплата, 23 льготы и 19 услуг, – пояснил губернатор. Из них 44 меры предполагают прямую поддержку не только самих участников СВО, но и их родственников: жен, детей, родителей. Продолжается работа по восстановлению инфраструктуры новых регионов России. С лета 2022 года Ленобласть помогла отремонтировать и привести в порядок свыше 170 объектов в Енакиево и Мариуполе. Мы сегодня одни из лидеров в России по этому вопросу.

СМИ интересовал вопрос: примет ли участие Александр Дрозденко на следующих губернаторских выборах?

– Я планирую добросовестно трудиться на благо региона до сентября 2025 года, отметил губернатор. – Меня выбрали жители и поддержал президент. А какое решение приму в дальнейшем – это будет видно ближе к выборам.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото ЛенТВ-24