Всеволожские танцоры успешно выступили на фестивале школ-студий «Тодес»

С 12 по 14 декабря в Москве прошел Фестиваль школ-студий «Тодес». На конкурс съехались танцовщики со всех регионов России. Ребята из школы-студии «Тодес» Всеволожск (группа В10) были в числе конкурсантов.

Поздравляем всеволожнят с прекрасными результатами! День первый – БАТТЛ на приз Аллы Духовой. День второй – Гала-концерт, номер «Ритмы Мегаполиса» – 2 место

Спасибо директору студии Лебедеву Тимуру, хореографу Шклярик Анне, администраторам Елизавете и Наталье. Желаем студии дальнейших творческих успехов!

Ваши самые преданные фанаты (родители)