Во всеволожском Мультицентре обсудили практики реабилитации участников СВО

8 декабря в Мультицентре социальной и трудовой интеграции во Всеволожске собрались инициативные женщины со всей Ленинградской области. Их было более ста человек. Все они – участницы Второго женского форума – собрались обсудить вопросы адаптации и возвращения в мирную жизнь ребят, принимающих участие в Специальной военной операции. Тема разговора – сложная и тяжёлая, но молчать о ней невозможно.

Безусловно, тема площадки и её локация выбраны неспроста, ведь сегодня Мультицентр является одним из флагманов социальной сферы Ленинградской области. Руководитель учреждения Ирина Дрозденко представила проект уникального кластера универсальной жилой среды и работы для инвалидов и участников СВО и рассказала о деятельности возглавляемого ею учреждения.

– Ключевым объектом нашего кластера станет Центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией пациентов, – подчеркнула она. – Главное – дать ветеранам возможность учиться, находить себя в профессии. Им не нужна помощь в социализации. Многие из них – учёные, инженеры, учителя и медики. Мы должны помочь им адаптироваться, ведь после потери зрения, слуха и других ограничений вследствие военной травмы тяжело вернуться к прежнему образу жизни. Объём наших задач колоссален, как и ответственность, которую мы на себя берём. Это будет первая подобная модель в Российской Федерации.

Участники мероприятия высоко оценили роль Ирины Дрозденко как наставника и опытного управленца, способного не только подобрать, но и раскрыть новые кадры. Заслуженной наградой стал знак «Почётный наставник», вручённый от лица Союза женщин России.

– Один в поле не воин. Наши достижения – результат командной работы, – заметила Ирина Григорьевна.

– Такие дискуссионные площадки очень важны, – рассказала руководитель комитета семей воинов Отечества Ленинградской области Алла Левина. – Мы обязаны помогать участникам Специальной военной операции. Конечно, нужно делать всё для того, чтобы никто не чувствовал себя забытым. Ясно, что жизнь сложнее и многообразнее. Всякое бывает. Знаете, есть случаи, когда мы конкретно можем протянуть руку, поддержать. Бывает, семьи участников СВО не знают, к кому обратиться. В таких случаях приходят к нам. К примеру, парень из Самарской области ушел на СВО через Лугу или ребята из разных регионов лежат в госпитале в Ленинградской области. В таких случаях к решению проблем подключается наш комитет. Мы всегда готовы помочь и разъяснить все вопросы.

Женсоветы региона также поделились опытом поддержки членов семей военнослужащих и мирных жителей освобожденных территорий.

Участников дискуссии до глубины души тронула работа, проводимая АНО «Центр женских инициатив». Эти сильные духом женщины объединились и вместе стали плести маскировочные сети (сегодня показали целых 4 варианта плетения сетей), шьют Чебурашек с символикой СВО, которые очень полюбились участникам Специальной военной операции.

– Такие форумы сплачивают, – уверена председатель Центра женских инициатив» Маргарита Кузнецова. – За год работы наше НКО объединило неравнодушных представительниц прекрасного пола со всех городов и поселений Всеволожского района.

– Тема для дискуссии очень непростая, глубокая, но крайне нужная, – считает президент благотворительного фонда «Сердце к сердцу» Илона Девятова. Об этом она написала в социальной сети «ВКонтакте». – Героям, вернувшимся из «горячих» мест, необходима разная помощь. А тем, кто получил тяжёлые травмы в результате ранений, – индивидуальный подход. Профессиональные сотрудники Мультицентра готовы принять всех желающих. Сегодня меня впечатлил процесс организации пребывания и жизнедеятельности «воспитанников» этого масштабного проекта помощи.

После обсуждения собравшимся показали кластер универсальной жилой среды и работы – Мультицентр социальной и трудовой интеграции.

Конечно, у каждого человека, который приходит сюда, – своя история. Но сегодня спасает этих людей то, что благодаря современному учреждению они сплотились и вместе преодолевают житейские тяготы.

«Никогда нельзя опускаться до жалости к себе. Это губительная привычка. Всегда есть люди, которым намного хуже, чем тебе. Я не могу ходить, но у меня, слава Богу, есть зрение, руки, здоровая голова. А сколько на свете слепых, глухонемых, полностью парализованных. Когда начинаешь сравнивать их долю со своей, понимаешь, что зря клянёшь небеса. Вообще, жизнь имеет ту ценность, какой мы хотим её наделить. И тот, кто постоянно твердит, что несчастлив, просто ленится жить», – сказал один из воспитанников нового учреждения. И он, конечно, прав, ведь иногда и черная полоса становится взлетной…

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Алекса АНДРЕЕВА