Тхэквондист из пос. им. Морозова взял золото Всероссийских соревнований «Кубок Эльбруса»

Спортсмен из поселка имени Морозова Матвей Деменский принял участие во Всероссийских соревнованиях «Кубок Эльбруса» по тхэквондо, проходивших с 1 по 5 декабря в Нальчике. Здесь за награды боролись около 600 сильнейших спортсменов из 22 регионов России.

Воспитанник Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва (тренер М.В. Перепеч) уверенно провёл все бои, ни разу не уступив своим соперникам. Он завоевал «золото» в возрастной группе 12 – 14 лет.

Александр СОРОКИН