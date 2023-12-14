На дорогах Ленобласти зафиксировали антирекорд превышения скорости

Специалисты дорожного комитета Ленобласти поделились новым «скоростным» антирекордом, зафиксированным на дорогах 47-го региона. Водитель светлой «Тойоты» разогнался по Мурманскому шоссе до 244 километра в час.

Как отмечают в ведомстве, летом годовой антирейтинг возглавлял владелец «БМВ». Водитель, выехав на КАД, разогнался до 225 километра в час. Но уже в начале сентября на той же трассе этот результат побил водитель «Ауди», который разогнался до 236. Теперь печальная пальма первенства ушла владельцу «Тойоты», разогнавшемуся до 244.

Из региональных трасс марку самой притягательной дороги для горе-гонщиков держит Выборгское шоссе.

– «Мерседес» залетал в Сертолово, выжимая спидометр на 195 километров в час. При разрешенных 90. Люди продолжают путать дороги с гоночными треками, – сообщили в дорожном комитете ЛО.

По статистике самое частое нарушение ПДД – это превышение скорости. На его долю приходится порядка 78% всех нарушений на дорогах. Несоблюдение скоростного режима также является и самой частой причиной ДТП.