В Вартемягах открылась выставка «Писатели о пожаре»

В Ленинградской области в декабре проходит традиционная акция «Писатели о пожаре». В рамках акции сотрудники библиотек, совместно со специалистами противопожарной профилактики Леноблпожспас, оформляют тематические выставки художественной и учебной литературы, в которой затрагивается тема пожаров.

Во Всеволожском районе выставка «Писатели о пожаре» открылась в школьной библиотеке на базе Агалатовского центра образования в д. Вартемяги. Сотрудники библиотеки совместно с инструктором противопожарной профилактики 100 пожарной части Всеволожского отряда Леноблпожспас Натальей Габрильянц оформили выставку не только художественной и учебной литературой, но и дополнили её детскими рисунками, листовками и памятками по пожарной безопасности. Выставка нацелена на ознакомление с профессией пожарный и пропаганду пожарной безопасности.

ОГПС Всеволожского района