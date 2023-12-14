Всеволожский женсовет организовал курсы подготовки для будущих сестер милосердия

В Женсовете Всеволожского района прошло знаковое событие: 45 женщин успешно завершили курсы «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» и теперь готовы применять свои знания на практике.

Это стало возможным благодаря программе профессиональной переподготовки, которую организовала АНО «ВсевЖенсовет» при грантовой поддержке губернатора Александра Дрозденко в рамках реализации проекта «Сестры милосердия при Женсовете».

Для многих из участниц это был первый опыт обучения в медицинской сфере, и они с радостью делились своими впечатлениями.

«Это было невероятно интересно и полезно для меня. Я всегда мечтала работать в медицине, и теперь у меня есть возможность помогать людям и делать это профессионально», – рассказывает выпускница Кристина Х.

Курсы включали в себя как теоретическое обучение, так и практические занятия, где участницы могли освоить навыки ухода за больными: измерение витальных показателей, оказание первой помощи и другие важные аспекты работы с пациентами.

«Мне понравилось, что наши преподаватели были очень терпеливы и готовы помогать нам в любое время. Я чувствовала поддержку и понимание, что было очень важно для новичка в этой области», – отмечает еще одна выпускница Виктория З.

После завершения курсов каждая из участниц получила сертификат о профессиональной подготовке. Многие из них уже начали активно применять полученные компетенции в госпиталях и на дому.

«Я очень благодарна Женсовету за возможность пройти этот курс. Теперь я чувствую себя уверенно и готова помогать людям в трудные моменты. Это действительно значимая и важная работа, и я рада, что могу быть частью этой профессии», – говорит одна из новых сестер милосердия Екатерина Ю.

Таким образом программа профессиональной переподготовки для женщин в Женсовете стала успешной и эффективной. 45 женщин получили новую профессию и готовы применять свои знания на благо общества. Это отличный пример того, как образование и поддержка со стороны региона могут изменить жизни людей к лучшему.