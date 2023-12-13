МФЦ Ленобласти будут закрыты с 1 по 8 января

Многофункциональные центры Ленинградской области опубликовали график работы в зимние праздничные дни. Посетителей просят учитывать смену режима работы.

Так, все филиалы и отделы МФЦ в Ленинградской области 31 декабря будут работать сокращенный день и закроются на час раньше – в 20.00. С 1 по 8 января центры будут закрыты, а уже 9 января вернутся к работе в обычном режиме.

Отметим, что бизнес-офисы и удаленные рабочие места уйдут на длинные выходные чуть раньше и будут закрыты с 29 декабря по 8 января.