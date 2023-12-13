Кузьмоловский Академический женский хор отметил 50-летний юбилей

Кузьмоловский народный Академический женский хор знаком многим жителям Ленинградской области и известен далеко за пределами региона. Его славная история ведёт своё начало с 1973 года, и в этом году он отмечает 50-летний юбилей.

Это замечательный творческий коллектив, без участия которого невозможно представить значимые события, концертные программы, праздники и народные торжества поселения. Искреннее, душевное, мастерское исполнение хоровых произведений, своеобразная песенная манера является визитной карточкой хора. Участниками коллектива являются люди разных профессий: медицинские работники, служащие, рабочие, педагоги и всех их объединила любовь к русской народной песне, классическим музыкальным произведениям.

Вот уже 35 лет, с 1988 года коллективом руководит хормейстер Елена Гамулина, почетный работник образования, победитель конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» в номинации «За долголетнее служение профессии». Елена Николаевна – обладатель множества грамот и благодарственных писем.

В репертуаре коллектива много произведений как классической, так и народной музыки, произведений советских композиторов. Концертмейстером хора является Наталья Коршунова. Оба руководителя – высокопрофессиональные специалисты, любящие свое дело и постоянно повышающие культурный и квалификационный уровень. В 1999 году коллективу было присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив», а в 2016, 2019 и 2021 годах академический женский хор достойно подтвердил это звание.

9 декабря в здании Кузьмоловского Дома культуры состоялось юбилейное чествование творческого коллектива. Хор пришли поздравить руководители поселения, местные жители и коллективы, с которыми завязалась крепкая дружба.

Концертную программу открыла песня «Ленинградский край», созданная Академическим женским хором. Нина Сергеева, старожил коллектива, написала слова, Наталья Коршунова обрамила их музыкой. Хористки же вложили в исполнение песни частичку себя. Так с первых же нот зрителям представили произведение, пробуждающее самые теплые чувства к родной Ленинградской области, что задало общее настроение концерта.

Увенчался большой торжественный концерт в честь 50-летия коллектива песней «Расцветай, моя Россия!».

Михаил БОНДАРЧИК

Фото из архива Кузьмоловского Дома культуры