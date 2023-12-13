Всеволожские дзюдоисты взяли медали Всероссийских соревнований

6 декабря в Выборге прошёл уже 15 «Кубок Губернатора Ленинградской области» по дзюдо. Всероссийские соревнования собрали около 200 борцов из 25 регионов России.

В них участвовали спортсмены 18 лет и старше, имеющие спортивную квалификацию не ниже первого спортивного разряда. Среди фаворитов турнира были 21 мастер спорта и 103 спортсмена с разрядом КМС. Поединки прошли в семи весовых категориях у мужчин и в шести у женщин. Всего было разыграно 13 комплектов наград. По итогам соревнований девять спортсменов выполнили норматив для присвоения звания мастера спорта РФ.

В составе сборной 47-го региона выступали и всеволожские дзюдоисты. В командном зачёте ленинградцы заняли второе место, уступив первенство борцам из Санкт-Петербурга. Третье место досталось команде города Москвы. В личном зачёте в весовой категории до 78 кг первое место заняла наша Елизавета Постникова, а Олеся Формаго стала бронзовым призером в весовой категории до 57 кг.

Александр Сорокин