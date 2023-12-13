Во Всеволожске прошел Форум инициативных граждан Ленинградской области

В минувший вторник, 12 декабря, в Культурно-досуговом центре «Южный» прошёл Форум инициативных граждан Ленинградской области.

Более четырех тысяч инициативных граждан 47-го региона в настоящее время принимают участие в развитии городских и сельских поселений. Более 500 значимых для людей проектов уже реализовано благодаря их работе при активной поддержке руководства Ленинградской области, выделившего на цели развития поселений 460 миллионов рублей.

Активисты собрались в гостеприимном зале КДЦ, чтобы обменяться опытом, рассказать о своих успехах и повседневной работе. В работе форума приняли участие: кандидат политических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики», руководитель общероссийского проекта «Добрые соседи» Сергей Кузнецов, эксперт по территориальному общественному самоуправлению и социальному проектированию Архангельской области Елена Дягилева и другие официальные лица.

С приветственным словом к делегатам обратился председатель Общественной палаты области Александр Габитов. Он вкратце рассказал о работе этой важной для региона структуры и призвал всех активнее включаться в общее дело, что особенно важно в свете грядущих в марте следующего года президентских выборов.

Весьма интересным оказался доклад заместителя председателя Комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Евгении Игнатовой на тему «Газификация домовладений и населенных пунктов Ленинградской области». Проблемы газификации населения оказались настолько общественно значимыми, что докладчика буквально «забросали» вопросами и с места, и в письменном виде.

Также на форуме были подведены итоги конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области 2023». 44 активиста, признанные победителями, получили знаки признания и денежные сертификаты.

Владимир Шемшученко