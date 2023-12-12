Ленинградцы выбирают молодёжную столицу 2024

Жители Ленинградской области могут до 20 декабря принять участие в народном голосовании среди городов за звание молодёжной столицы России 2024 года, которое проходит на сайте Дома молодёжи.

Новая Молодёжная столица России будет определена 22 декабря на Международной выставке-форуме «Россия». Город-победитель получит право на проведение у себя проектов Росмолодёжи. От Северо-Западного федерального округа в число финалистов конкурса вошел Мурманск.

Чтобы проголосовать, необходимо авторизоваться в АИС «Молодёжь России» или пройти быструю регистрацию через VK ID, сайт «Госуслуги» или dobro.ru.

Росмолодёжь второй год подряд проводит Всероссийскую премию молодёжных достижений «Время молодых» со специальной номинацией «Молодёжная столица России». Спецноминация направлена на выявление города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодёжной политики муниципалитета и региона России. В прошлом году Красноярск также стал финалистом конкурса.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области