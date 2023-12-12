В Ленобласти проходит акция по сбору кормов для животных «Сытый Новый год»

Третий год подряд управление ветеринарии Ленинградской области совместно с МФЦ проводит благотворительную акцию по сбору корма для приютских животных. Посетители многофункциональных центров могут оставить новогодние подарки для хвостатых на специальных стойках, а также приносить корма для животных в госветклиники.

За время существования акции удалось собрать свыше четырех тонн корма для приютских животных. В этом году участников решили порадовать взаимным подарком – организаторы подготовили благодарственные открытки, которые можно получить в МФЦ или госветклиниках.

В рамках акции принимаются сухие корма любых брендов. Главное условие: сохранять целостность упаковки и не сдавать корма с истекающим сроком годности. Также вы можете помочь информационно, поделившись в соцсетях информацией об акции под хештегом #сытыйновыйгод

Фото пресс-службы УВЛО