О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти проходит акция по сбору кормов для животных «Сытый Новый год»

0 Комментариев

Третий год подряд управление ветеринарии Ленинградской области совместно с МФЦ проводит благотворительную акцию по сбору корма для приютских животных. Посетители многофункциональных центров могут оставить новогодние подарки для хвостатых на специальных стойках, а также приносить корма для животных в госветклиники.

За время существования акции удалось собрать свыше четырех тонн корма для приютских животных. В этом году участников решили порадовать взаимным подарком – организаторы подготовили благодарственные открытки, которые можно получить в МФЦ или госветклиниках.

В рамках акции принимаются сухие корма любых брендов. Главное условие: сохранять целостность упаковки и не сдавать корма с истекающим сроком годности. Также вы можете помочь информационно, поделившись в соцсетях информацией об акции под хештегом #сытыйновыйгод

Фото пресс-службы УВЛО

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Малышей ждут в МФЦ
  2. Пенсионные льготы помогут оформить в МФЦ
  3. Новый статус – новые возможности
  4. Самый важный документ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code