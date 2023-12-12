Во Всеволожском районе прошел финал краеведческой игры «Лучшие из лучших»

В минувшую субботу, 9 декабря, в центре «Ладога» состоялся финал молодёжной краеведческой игры «Лучшие из лучших». Три месяца более 700 участников из 17 районов Ленинградской области и г. Сосновый Бор под внимательным руководством одного из лучших ведущих, известного игрока интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», обладателя двух «Хрустальных сов», Михаила Скипского готовились к заключительному этапу.

Задача прошедших двенадцати отборочных мероприятий была более чем благородная: привлечение молодежи Ленинградской области к местным традициям, именам великих земляков, туристическим объектам, литературным, культурным и природным памятникам.

В этот день в финальной схватке сошлись команды: «Троянцы» – Киришский район, «Прометей» – Волховский район, «Штандарт» – Лодейнопольский район, «Рауту» – Приозерский район, «Эрудиты» – Всеволожский район, «Юнармейцы» – Выборгский район, «Сельцо» – Волосовский район, «Восьмое чудо света» – Гатчинский район, «Влюбленные в историю» – Тосненский район, «Паром» – Лужский район, «ППТешки» – Подпорожский район, «Античность» – Ломоносовский район, «Вместе» – Сосновый Бор, «Новое поколение» – Бокситогорский район, «ЮНЭК» – Тихвинский район, «Знатоки» – Сланцевский район, «Яркая молодёжь» – Кингисеппский район и «Крепкий орешек» – Кировский район. 108 участников с недюжинной волей к победе встретились на площадке. Страсти кипели нешуточные! Задания были архисложные! Её Величество Победа то улыбалась одной из команд, то ускользала от неё…

Не обошлось и без сюрпризов: участникам пришлось отвечать не только на вопросы игры, но и на вопросы, заданные в режиме онлайн российским космонавтом Иваном Вагнером и заместителем председателя правительства Ленинградской области, председателем комитета по сохранению культурного наследия Владимиром Цоем.

В итоге победу буквально вырвала команда «Античность» из Кипенской школы. Не намного отстали от победителей команды «Раута», «Сельцо»и «Крепкий орешек». Все они получили специальные призы жюри, возглавляемого деканом факультета истории и социальных наук ЛГУ им. А.С. Пушкина Вадимом Левашко.

Безусловно, состоявшаяся краеведческая игра помогла участникам узнать интересные факты о родном крае, заинтересовать, стимулировать дальнейшее самостоятельное изучение истории Ленинградской области.

Краеведческая игра «Лучшие из лучших» реализованна региональной общественной организацией «Ассоциация краеведов Ленинградской области» на средства гранта губернатора при поддержке комитета общественных коммуникаций 47-го региона при деятельном участии Ленинградского государственного университета (ЛГУ) им. А.С. Пушкина и Ленинградской областной универсальной научной библиотеки.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

