Во Всеволожском районе прошел турнир по регби

В поселке имени Свердлова прошёл первый турнир по регби. Его организаторами стали спортивная Федерация регби Ленинградской области, Фонд «НеваГрад», администрация поселения и КДЦ «Нева».



В соревнованиях приняли участие шесть команд из Ленинградской области и Санкт-Петербурга, состоящие из детей 2014 – 2015 годов рождения. Несмотря на морозную погоду, соревнования оказались «горячими», а игры получились зрелищными. Достойно боролись на спортивной площадке все команды, но призовых мест было только три. В бескомпромиссной борьбе победителем турнира стала команда СШОР «Лидер» из Санкт-Петербурга. Она удостоилась Кубка, золотых медалей и памятных дипломов. Второе место заняли «Невские богатыри» (поселок имени Свердлова), а бронзовые медали достались команде «Стрижи» из Сертолово. Командам «Лидер 1», «Бастион» и «Стрижи» (Агалатово) были вручены почетные сертификаты за 4, 5 и 6 места. Все игроки получили сладкие наборы от Федерации регби Ленинградской области.

– Это был первый турнир после возобновления работы Федерации в апреле этого года. Динамичная, силовая командная игра точно пришлась по вкусу зрителям и самим мальчишкам и девчонкам. Суровый спорт при морозной погоде ещё больше закалил характер юных спортсменов, а зрителям подарил массу эмоций, – отметил главный судья соревнований Антон Куклин.

Александр СОРОКИН