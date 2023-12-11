Сертоловская делегация посетила воинскую часть

Делегация в составе представителей руководства города Сертолово и городских общественных организаций посетила одну из воинских частей Ленинградской области. Мероприятие было приурочено к отмечаемому 9 декабря Дню героев Отечества.

У памятника Героям Специальной военной операции состоялся торжественно-траурный митинг, который открыл глава города Сертолово Сергей Коломыцев. Затем слово было предоставлено председателю областного отделения «Российского Союза ветеранов Афганистана», депутату городского совета, полковнику запаса Борису Стоянову. Проникновенную песню о матери, не дождавшейся сына, исполнила Татьяна Серебренникова. По окончании митинга к памятнику возложили венки и цветы.

В состав делегации кроме взрослых участников входили курсанты юнармейского отряда «Копорье» Сертоловской школы № 1, юнармейского отряда «Имени Героя Российской Федерации старшего лейтенанта Е.А. Секержитского» «Сертоловского центра образования № 2», авиационного кадетского класса «Балтийские крылья» школы № 3, Центра специальной подготовки «Выстрел». Ребята, разделившись на группы, посетили учебные классы, в которых военнослужащие проходят обучение. Курсанты опробовали тренажёры грозных боевых машин и смогли почувствовать себя на месте танкистов. Гости осмотрели экспозицию оружия, музея воинской части, фотовыставку Всероссийскго проекта «Жёны Героев», посетили столовую и казармы, где ознакомились с условиями быта и проживания военнослужащих.

По окончании мероприятия состоялся большой концерт. Перед членами делегации и военнослужащими части выступили сертоловские коллективы и артисты из Санкт-Петербурга.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»