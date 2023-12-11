Леноблпожспас организовал первый областной бал-конкурс дружин юных пожарных

Около 150 представителей дружин юных пожарных приняли участие в бале «Вальсирующие искорки» во Дворце культуры г. Кировска. На творческий конкурс съехались ребята из 13 районов Ленинградской области, в том числе Дружина юных пожарных «Феникс» МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2».

Команды участников бала состояли из 4 пар юных пожарных, а также пар кураторов дружины и представителей Леноблпожспас. Танцоры готовились много месяцев, некоторые представители отрядов Леноблпожспас приходили на репетиции сразу после дежурных суток.

На первом балу юные дамы и кавалеры показали свои навыки грации и изящества в исполнении вальса, лучшая пара участников получила памятные дипломы «Примы» и «Премьера» первого областного бала дружин юных пожарных.

По материалам Леноблпожспас