Ленобласть помогает ветеранам СВО возвращаться к мирной жизни

На прошлой неделе на базе Всеволожского Мультицентра развернулась дискуссионная площадка «Возвращение в мирную жизнь участников СВО и их социальная адаптация». Участники делились как практическим опытом, так и предлагали новые инициативы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, Мультицентр представил проект уникального кластера универсальной жилой среды и работы для инвалидов и участников СВО. Женсоветы региона также поделились опытом поддержки членов семей военнослужащих и мирных жителей освобожденных территорий.

«Ключевым объектом нашего кластера универсальной жилой среды и работы станет центр высокотехнологичного протезирования с реабилитацией и адаптацией пациентов. Главное – мы дадим ветеранам возможность учиться, находить себя в профессии. Им не нужна помощь в социализации, многие из них – кандидаты наук, ученые, инженеры, учителя и медики. Мы должны помочь им адаптироваться, ведь после потери зрения, слуха и других ограничений вследствии военной травмы тяжело вернуться к прежнему образу жизни. Объем наших задач колоссален, как и ответственность, которую мы на себя берем. Это будет первая подобная модель в Российской Федерации», – рассказала директор Мультицентра Ирина Дрозденко.