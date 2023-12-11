Во Всеволожском районе залили муниципальные катки

Зима вступила в свои права, и во многих поселениях Всеволожского района начали заливать бесплатные муниципальные катки. Для взрослых и детей уже подготовлено больше десятка площадок для катания, а в ближайшие дни их количество увеличится ещё на несколько.

Пресс-служба областного правительства опубликовала список с адресами и режимами работы муниципальных катков.

Всеволожск. Больше всего всеволожцы ждут, конечно же, каток на Юбилейной площади. Его обещают залить к 20 декабря. Каток будет работать с 10.00 до 22.00. Предусмотрена работа проката коньков. Также во Всеволожске к 20 декабря начнет работать открытый каток на Первомайском проспекте, д. 1.

Мистолово. Залит открытый каток на ул. Людмилы Кедриной («ОхтаПарк»). Режим работы: в будние дни с 11.00 до 22.30, выходные и праздничные дни с 09.00 до 22.30.

Романовка. Залит открытый каток у ДК «Свеча», д. 20. Работает ежедневно с 09.00 до 23.00.

Дубровка. Залит открытый каток на ул. Первой Пятилетки. Работает ежедневно с 10.00 до 22.00.

Мурино. Залиты: открытый каток на ул. Оборонная, д.26, работает круглосуточно; открытый каток, проспект Авиаторов Балтики, д. 31, работает ежедневно с 09.00 до 22.00; открытый каток на Привокзальной площади, д.3, работает круглосуточно.

Агалатово. Залит открытый каток у д. 162, работает круглосуточно;

Кузьмолово. Залит открытый каток на улице Спортивная, 1А, работает ежедневно в светлое время суток.

Янино-1. Залит открытый каток на ул. Новая, д. 19, работает ежедневно с 12.00 до 21.00.

Кудрово. Работает каток в МОБУ СОШ «ЦО Кудрово» (ул. Березовая, д. 1), посещение по согласованию с образовательным учреждением.

Гарболово. Залит открытый каток, работает ежедневно в светлое время суток.

При благоприятных погодных условиях к 15 декабря готовятся к открытию катки по следующим адресам:

Свердлово. Западный проезд, между домами 3 и 4. Режим работы: со вторника по пятницу с 16.00 до 22.00, суббота, воскресенье с 10.00 до 22.00, понедельник — выходной.

Старая. Открытый каток, Школьный пер., д. 1. Режим работы: ежедневно с 10.00 до 22.00.

Разметелево. Открытый каток на территории «Ладога арена». Режим работы: с 10.00 – 21.00.