Хор ветеранов «Радоница» и ансамбль «Эдельвейс» отметили 15-летие

В концертном зале Культурно-досугового центра «Южный» 2 декабря яблоку негде было упасть. Повод более чем значительный: разделить в этот день радость с участниками народного самодеятельного хора ветеранов «Радоница» и вокального ансамбля «Эдельвейс», отмечающих 15-летие, пришли самые близкие и родные люди, а это значит, что все они стали одной большой семьёй. А по-матерински опекает эти коллективы влюблённая в своё дело Елена Чернова.

«Кто шагает с нами в ряд – «Радоница наш отряд! Кто шагает и поёт – «Эдельвейс» и наш народ! Кто сегодня звонкий, дружный? – Юбилейный хор поющий!» под дружные аплодисменты зрителей разнеслось под сводами зала! И это означало, что торжественный концерт начался!

В течение двух часов при умелом руководстве ведущих Елены Черновой и Татьяны Коваленко перед глазами собравшихся буквально промелькнула вся история этих заслуженных коллективов.

Началось всё в д. Колтуши, где в течение 5 лет хор «Радоница» и ансамбль «Эдельвейс», активно поддерживаемые начальником отдела культуры Натальей Красковой, репетировали и концертировали, пока не обрели постоянное место жительства в микрорайоне «Южный» г. Всеволожска. С тех пор без них невозможно представить культуру нашего района.

Не станем здесь перечислять все почётные награды, полученные этими коллективами, – их великое множество (в том числе лауреатские звания на всероссийских, областных и районных фестивалях и конкурсах), но уверенно скажем о том, что 45 участников хора и ан-

самбля, в которых с убелёнными сединами людьми выступают совсем ещё молодые артисты, достойно представляют культуру нашего района.

В репертуаре коллективов не только классические и современные популярные произведения, но и песни, созданные на стихи поэтов из музыкально-поэтического объединения «Родник».

Большое внимание в этом творческом сообществе уделяется патриотической тематике.

К примеру, совместно с Региональной общественной организацией «Отечество» хор «Радоница» и ансамбль «Эдельвейс» уже провели более 50 акций-концертов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и за их пределами.

Тёплые слова в адрес юбиляров произнесли начальник отдела культуры района Дарья Воробьёва, председатель региональной общественной организации «Отечество» Виктор Навалихин.

Ну и конечно же, не обошлось без поздравительных писем и подарков, которыми были награждены ветераны этих замечательных коллективов, а оваций были удостоены артисты ансамбля «Эдельвейс» Кирилл и Елена Макелло, отметившие именно в этот день годовщину свадьбы.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА