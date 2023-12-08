Назначен новый руководитель администрации Всеволожского района

На очередном заседании совета депутатов Всеволожского района, состоявшемся 7 декабря, народные избранники приняли решения по двум важным вопросам.

Во-первых, утвердили организационную структуру администрации, в соответствии с которой введена новая должность – заместитель главы администрации по общим вопросам.

Во-вторых, приняли решение о назначении нового руководителя администрации. Временно исполняющим полномочия главы администрации Всеволожского района назначен Андрей Леонидович Воропаев, занимавший должность заместителя главы администрации района по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Андрей Леонидович поблагодарил депутатов за оказанное доверие, вкратце рассказал о своём жизненном пути и пообещал приложить все силы для процветания района.

На этом же заседании депутаты единогласно проголосовали за передачу книжных изданий в собственность администрации г. Енакиево. Следующее заседание совета депутатов намечено на 19 декабря текущего года.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА