В Романовке прошла Божественная литургия в день памяти святого князя Александра Невского

Три раза в году в нашей стране отмечают дни памяти святого благоверного князя Александра Невского. Помимо 6 декабря (день погребения), мероприятия проходят 5 июня, в день рождения князя, и 12 сентября — в эту дату Русская православная церковь (РПЦ) отмечает перенесение мощей святого в Санкт-Петербург в Александро-Невскую лавру.

В каждый из этих памятных дней в храмах традиционно совершается Божественная литургия. Во Всеволожском благочинии Выборгской епархии чтят память заступника Земли русской. В п. Романовка всего за несколько лет был построен храмовый комплекс во имя князя Александра Невского. Именно сюда 6 декабря с архипастырским визитом прибыл епископ Выборгский и Приозерский Варнава, чтобы возглавить Божественную литургию престольного праздника.

Правящий архиерей совершил хиротонию во диакона Николая Литвинова – сотрудника Протокольной службы. Роман Гуцу, Михаил Дорожкин и глава Романовского сельского поселения Сергей Беляков поблагодарили епископа Варнаву за внимание к пастве.

В ответном слове епископ сказал, что для него Александр Невский имеет огромное значение, поскольку свой путь к Богу будущий епископ начинал именно в храме во имя этого святого в Нижегородской области. В своей проповеди преосвященный Варнава подчеркнул значимость святого благоверного князя для становления православия на Русской земле и призвал всех «не угашать веру в Спасителя».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА