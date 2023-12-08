В Бугровском поселении прошел конкурс красоты

В Буграх с большим успехом прошёл первый в истории поселения конкурс красоты. Обладательницей престижного титула первой красавицы стала учитель изобразительного искусства из Бугровской школы Татьяна Гесслер.

Конкурсанткам, для того чтобы завоевать корону мисс «Бугровская краса», необходимо было продемонстрировать жюри своё обаяние, интеллект, поучаствовать в конкурсе красноречия. Ещё в одном непростом состязании девушкам предстояло раскрыть лучшие грани своих талантов. Под громкие аплодисменты зрителей они вынесли на суд жюри своё вокальное, танцевальное и цирковое мастерство.

«Всеволожские вести» стали единственным СМИ, которому удалось попасть в святая святых – за кулисы. Согласно регламенту любого подобного мероприятия организаторы до самого финала запрещают девушкам общаться с представителями прессы. Для нас они сделали исключение. Претенденткам на титул нельзя без особого разрешения даже покидать специальные помещения, они все время должны находиться в поле зрения официальных представителей конкурса.

В гримерках за полчаса до начала мероприятия кипела жизнь. Участницы работали со стилистами, последние наставления давала конкурсанткам модельер Кетрин Булас. Её коллекция «Огни Петербурга» в этом году была представлена на международном подиуме Еmirat Fashion Week в Дубае. Сегодня эти наряды должны будут примерить на себя бугровские красавицы.

– Здесь я представляю свои вечерние платья для финального выхода участниц на сцену. Эта коллекция только неделю назад прилетела из Эмиратов. Приехать я согласилась сразу. Для меня это не первое подобное мероприятие, такие показы проходят каждую неделю, поэтому особого волнения не было. Надеюсь, мои красочные наряды помогут девушкам почувствовать себя прекрасными, – сказала в своём коротком интервью известный модельер.

Вторым моим собеседником стал главный специалист местной администрации по спорту и молодёжной политике Александр Селивонец.

– Идея провести такое мероприятие появилась после того, как наша землячка Рита Голубева победила в конкурсе «Мисс Россия». Наше мероприятие позволит девчонкам раскрыть идеи женственности, красоты, семьи. Все претендентки на титул – представительницы нашего поселения. Критерии отбора – красота, интеллект, талант и духовный мир. Участницы – девушки от 15 до 35 лет. Традиционные конкурсы в подобных мероприятиях уже давно известны. Но мы в свой внесли некоторые изменения. У нас нет дефиле в купальниках.

В ходе подготовки к мероприятию наши конкурсантки занимались волонтерской деятельностью. Для военнослужащих, находящихся в зоне СВО, они изготавливали окопные свечи.

Если немного о самой программе, то в ней запланировано четыре основных конкурса: «визитная карточка», интеллектуальный, выход в национальных костюмах и творческий. Наряды для выходов в показе «Мои Бугры – моя Россия» предоставили нашим участницам ведущие дизайнерские студии Санкт-Петербурга Алины Светской и Миланы Калугиной. Победительница получает корону, которая была специально изготовлена в дизайнерской мастерской в цветах герба Бугров. В дальнейшем она будет переходить к победительницам следующих конкурсов красоты. Кроме этого, победительница получит бесплатную путевку в Москву в новогодние каникулы, – рассказал организатор мероприятия.

Обращаясь к конкурсанткам, глава муниципального образования Елена Моисеева поздравила всех с выходом в финал. «Дорогие друзья, мы вас приветствуем на таком замечательном и удивительном конкурсе! Давайте пожелаем всем успеха и удачи. Сегодня девочкам предстоит продемонстрировать не только свою красоту, но и душу. А пришедшим в зал зрителям – насладиться предстоящим праздником».

…Ведущая программы Кристина Ткач пригласила всех участниц на сцену. Борьба за титул «Мисс «Бугровская краса» началась. Шквал зрительских аплодисментов заслуженно получала каждая участница. Все они, конечно же, сильно волновались во время своих выступлений, и скрыть это было практически невозможно. Но даже такие мелкие ошибки совсем не портили общей картины праздника.

Интересно было поговорить с самой юной и самой возрастной участницами конкурса. Элина Андронова – старшеклассница. Ей достался первый стартовый номер, это уже не первый её опыт участия в подобных мероприятиях. «В этом году я стала «Мисс Талант» в районном конкурсе «Всеволожская краса». Не скрою, теперь пришла побороться за корону. В свободное от учёбы время занимаюсь волонтерством. Сделать карьеру в модельном бизнесе пока не мечтала. Занятия в школе и хождение по подиуму трудно совмещать. Пока все мои силы брошены на успешное получение аттестата о среднем образовании. В дальнейшем собираюсь поступить в высшее учебное заведение и стать учителем», – сказала девушка.

В отличие от Элины, конкурсантка Наталья Панкратова старше многих своих соперниц почти вдвое. Но это совершенно не влияет на её желание примерить корону победительницы. «Участвовать в конкурсе меня привело желание поучаствовать в чём-то новом. В жизни я человек творческий, работаю парикмахером. Надеюсь подчерпнуть для себя здесь что-то незнакомое. Родственники мой выбор встретили по-разному: одни поддержали меня, другие были против. Среди последних оказалась мама. Она убедительно просила меня дать дорогу в этом деле молодёжи. Пришлось убедить её, что в моём возрасте всё только начинается», – откровенно призналась Наталья.

Надо сказать, что перед жюри стояла непростая задача, а результаты были такими. Корона победительницы досталась Татьяне Гесслер. Мисс Обаяние Бугров стала Екатерина Манукян, и мисс Очарование – Алиса Гречишкина.

Конкурс закончился, настало время поздравлений от самых преданных своих почитателей. Главное, что все они войдут в историю как первые участницы Бугровского конкурса красоты.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

Фото Алекса АНДРЕЕВА