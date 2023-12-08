Во Всеволожской библиотеке прошли первые «Громкие чтения»

В зале Всеволожской межпоселенческой библиотеки состоялись первые «Громкие чтения», посвящённые жизни и творчеству выдающегося русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева, а на очереди знакомство наших жителей с поэзией яркого представителя позднего романтизма, поэта Христиана Иоганна Генриха Гейне.

Идея проведения подобных мероприятий заслуживает всяческих похвал. Это особенно важно для подрастающего поколения, поскольку дети, «привитые» классическими стихами, как правило, становятся хорошими людьми.

Это и подтвердили учащиеся Всеволожской детской школы искусств имени М. И. Глинки города Всеволожска: Максим Иванов, София Корниенко, Саша Логинова, София Шорохова и Анастасия Самоленкова, которые довольно мастерски и в меру эмоционально наизусть продекламировали стихотворения Фёдора Тютчева. Во встрече приняли участие поэты из музыкально-поэтического объединения «Родник».

Всем, кто не сумел очно поприсутствовать на мероприятии, ещё не поздно посмотреть и послушать запись этого праздника поэзии на YouTube-канале Всеволожской межпоселенческой библиотеки.

Владимир Шемшученко