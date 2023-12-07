Школьники из Мурино стали победителями кинофестиваля «Знание.Кино»

Медиацентр «School_Media» из Муринской школы № 3 стал победителем Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Знание. Кино». Ленту, созданную учениками девятых и десятых классов, признали лучшей в специальной номинации «Первые». Оператор фильма Павел Лум, сценаристы Полина Малушко и Мария Мардарь назвали свою работу «Дорога жизни. Взгляд из глубины». Руководитель студии Ольга Фигура.

В своём фильме школьники рассказали о работе поисковиков, которые поднимают со дна Ладожского озера исторически важные свидетельства о Дороге жизни. В ходе съемок ребята побывали в Кобоне и познакомились с поисковиками, работали с архивными материалами.

В рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве медиацентр «School_Media» получил в награду от Российского общества «Знание» грант в размере 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие студии и съемку новых работ.

Фильм на правах победителя будет показан во всех российских регионах и на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи в 2024 году.

Фото Антона ЛЯПИНА