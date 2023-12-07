Сотрудников Всеволожского отдела ФКС пригласили на праздник в честь 100-летия Министерства спорта

В Крёмлевском Дворце состоялся масштабный спортивный праздник, посвящённый 100-летию Министерства спорта РФ. В рамках мероприятия здесь прошла церемония вручения Национальной спортивной премии 2023 года. Почётными гостями и участниками события были ведущие российские спортсмены и тренеры, звёзды эстрады, видные представители отрасли, руководители региональных органов управления в сфере физической культуры и спорта и другие.

Делегация Ленинградской области в количестве 30 человек также присутствовала на Всероссийском празднике. В её составе были и наши земляки – начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Екатерина Ларионова, директор Всеволожского ЦФКС Владимир Гайдуков, тренер Всеволожской спортивной школы олимпийского резерва Дмитрий Лим и член национальной сборной, мастер спорта по тхэквондо Полина Дзарагазова из поселка имени Морозова.

– Это было грандиозное мероприятие всероссийского масштаба. В одном зале собралось множество известных людей, которых мы видим на экранах телевизора. Ведущими программы были актеры Александр Носик и Аглая Шиловская, а сама организация мероприятия для нас стала образцом подготовки и проведения спортивных праздников. И хотя всеволожцы не попали в число номинантов спортивной премии года, мы испытали гордость за выдающихся спортсменов и прочувствовали всё величие нашей страны. Кроме того, в рамках мероприятия было посещение ВДНХ, что тоже очень интересно и впечатляюще, – поделилась начальник отдела физической культуры и спорта администрации Всеволожского района Е.В. Ларионова.

Александр СОРОКИН

Фото отдела ФКС Всеволожского района