Назначен новый директор музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни»

Публицист и автор серии книг о Великой Отечественной войне, основатель Музея Карельского перешейка в Выборге Баир Иринчеев назначен руководителем Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

Комплекс включает в себя пять музеев и объекты, сохраняющие память о Великой Отечественной войне. Так, в него входят музеи «Дом авиаторов» во Всеволожске, «Невский пятачок» в Дубровке, «Кобона: Дорога жизни» в Кобоне, «Штаб автомобилистов Дороги жизни» в Коккорево, а также диорама «Прорыв блокады Ленинграда» и панорама «Прорыв» в Кировском.

«В Ленобласти Баир Климентьевич приложил много усилий, чтобы сохранить память о событиях Советско-финской и Великой Отечественной войн», – отметил Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти.

По материалам издания «Выборг ТВ»

Фото из телеграм-канала Баира Иринчеева