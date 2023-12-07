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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Назначен новый директор музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни»

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Публицист и автор серии книг о Великой Отечественной войне, основатель Музея Карельского перешейка в Выборге Баир Иринчеев назначен руководителем Музейно-мемориального комплекса «Дорога жизни».

Комплекс включает в себя пять музеев и объекты, сохраняющие память о Великой Отечественной войне. Так, в него входят музеи «Дом авиаторов» во Всеволожске, «Невский пятачок» в Дубровке, «Кобона: Дорога жизни» в Кобоне, «Штаб автомобилистов Дороги жизни» в Коккорево, а также диорама «Прорыв блокады Ленинграда» и панорама «Прорыв» в Кировском.

«В Ленобласти Баир Климентьевич приложил много усилий, чтобы сохранить память о событиях Советско-финской и Великой Отечественной войн», – отметил Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти.

По материалам издания «Выборг ТВ»
Фото из телеграм-канала Баира Иринчеева

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