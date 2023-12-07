В поселке имени Свердлова открылся новый отдел МФЦ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко осмотрел новый отдел МФЦ на улице Овцинской, д. 70 Г в поселке имени Свердлова. Открыли многофункциональный центр по многочисленным просьбам жителей. В нём обустроили детскую комнату, конференц-зал и фотозону.

На территории площадью в 400 кв.м созданы все условия и для маломобильных групп населения: вход оборудован пандусом, размещены тактильные рифы и сделана детальная навигация. В МФЦ можно оформить все важные документы в любой жизненной ситуации, начиная от рождения ребенка и заканчивая узкоспециализированными услугами для особых категорий граждан.

Директор МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов выступил в качестве гида. Он показал губернатору современный, красивый офис и рассказал о том, что число оказываемых услуг превышает пять сотен. На что глава 47-го региона заметил, что первые такие центры оказывали всего несколько услуг.

После осмотра новой площадки Александру Дрозденко вручили памятную медаль, учрежденную по случаю 10-летия открытия первого МФЦ в Ленобласти.

– Здесь идеальные условия для сотрудников, – заметил в ходе экскурсии глава 47-го региона. – Думаю, что площадка станет востребованной для жителей. Все было сделано быстро и качественно. Открывая здесь многофункциональный центр, правительство области думает об удобстве граждан и действует с опережением. В поселке планируется интенсивное жилое строительство ― многие ленинградцы скоро получат ключи от квартир, а рядом с домом их уже будет ждать новый МФЦ.

Не секрет, что многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг стали неотъемлемой частью жизни общества. Работа «единого окна» МФЦ, в котором легко и быстро можно оформить и получить необходимые документы, стала панацеей от многочисленных очередей в госструктурах и ведомствах.

Вообще, оказалось, что Центры госуслуг Ленинградской области – одни из самых эффективных в стране. Регион уже во второй раз становится победителем Всероссийского конкурса «Лучший МФЦ».

– Принимать первых посетителей мы стали в начале ноября, – рассказала руководитель отдела МФЦ в поселке им. Свердлова Данута Евглевская. – За всё время работы сотрудниками было оказано более 900 услуг. При необходимости можем увеличить количество рабочих окон с пяти до десяти. Сегодня у населения особой популярностью пользуются услуги Росреестра, востребованы также социальные услуги и миграционный учёт.

– Буквально месяц назад воспользовался услугами МФЦ в Кудрово, – сказал глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Сейчас, наверное, нет человека, который не обращается в МФЦ. Трудно представить жизнь современного человека без центров госуслуг.

– Мы пришли сюда, чтобы погасить ипотеку, – рассказали супруги Михайловы. – Очень удобно, когда рядом с домом есть многофункциональный центр. Раньше приходилось ездить в Новосаратовку, куда можно было добраться только на машине. Сейчас МФЦ – рядом с домом. Очередей нет, приятный персонал, мы довольны. А какая красивая детская комната! Нашему сыну Павлику она точно понравится. Вы заметили развивающий игровой комплекс с замочками, домофоном, интересными кнопками? Такой бизибокс – мечта любого малыша.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР