В поселке Романовка прошла встреча литературно-музыкального салона «Вдохновение»

В минувшее воскресенье, 3 декабря, в поселке Романовка, в литературно-музыкальном салоне «Вдохновение», состоялась встреча со зрителями.

Одна из страниц встречи «Букет из песен и стихов» была посвящена Расулу Гамзатову. Участники образцового самодеятельного коллектива музыкального театра «Премьера» МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск» прочитали стихи поэта: «Не обижайте матерей», «День и ночь», «Я не хочу войны» и другие.

С радушием и восторгом зрители приняли выступление обучающихся музыкального отделения школы искусств. Прозвучали замечательные произведения в исполнении гитаристов и аккордеонистов: польская народная песня «Шла девица по лесочку», русские народные песни: «Ах вы, сени мои сени», «Во поле береза стояла», «Венгерское рондо» И. Гайдна.

Также выступили дуэт «Любавы», дуэт «Счастливый случай», автор-исполнитель Сергей Трифонов, поэт П. Сергеенко, Т. Поликина, Л. Скоробогатова. Зрители услышали новое имя: в исполнении Сергея Свирида, жителя Романовки, прозвучали новогодние мелодии, которые в сердце каждого, сидящего в зале, вызвали бурю положительных эмоций.

Романовская сельская библиотека выражает благодарность директору МБУДО «ДШИ им. М. Глинки г. Всеволожск», руководителю клубного формирования «Родник» з.р.к. РФ Беганской Л. А. за помощь в проведении встречи.

Главный библиотекарь Романовской сельской библиотеки Л.В. Рогачева