Молодежь Всеволожского района приняла участие в форуме «Формула успеха»

Участниками мероприятия, посвященного профориентации, стали 100 человек – подростки, специалисты по работе с молодёжью, представители власти и работодатели. Для них было важно встретиться, пожать друг другу руки, обменяться опытом, поддержать дружеским словом.

Организаторы мероприятия говорили о престиже рабочих специальностей, проводили занимательные квесты и вовсю пытались заманить молодёжь после учебы на работу в свои компании.

– Нам сейчас очень нужны работники, – признавались представители предприятий и многообещающе говорили о достойной заработной плате и привлекательных условиях труда. – Есть ряд позиций, которые очень востребованы.

В программу были включены разные мероприятия. Но, пожалуй, самой интересной оказалась деловая профориентационная игра, в которой приняли участие наставники: представители частных компаний и контрольных органов власти.

– Если вы неравнодушны к вкусняшкам и пекарскому искусству, тогда приходите работать к нам! – обратилась к участникам представитель одной из ведущих сетей кафе и кондитерских Дина Шаршакова. – Сегодня вы в игровой форме узнаете о пищевом производстве. Для этого нужно ответить на 18 вопросов викторины. Победителям – призы, сладкие подарки от нашей компании.

Оказалось, что большинство ребят хорошо разбираются в тонкостях производства. Правда, некоторые споткнулись на вопросе о том, какие функции у технолога на предприятии, явно недооценив значение данной профессии.

– Возможно, что после сегодняшнего мероприятия я найду подработку, – говорит студентка первого курса Всеволожского агропромышленного техникума Екатерина. – Очень хочу трудиться, сейчас стараюсь найти такой вид деятельности, который позволит совместить учёбу с работой. Возможно, сегодняшняя встреча станет знаковой и определит выбор будущей профессии.

Представители надзорных органов сразу поставили на стол Природоохранный Кодекс. Для желающих трудиться в данной сфере этот свод законов должен стать настольной книгой. Также ребятам рассказали об истории, основных направлениях деятельности органов прокуратуры, об условиях и процедуре поступления на службу, о личных качествах, которые необходимы кандидатам для того, чтобы работать в этом ведомстве.

– Форум «Формула успеха» проводится у нас не первый год, – рассказывает заместитель главы администрации по соц. развитию Всеволожского района Светлана Хотько. – Только если раньше он проходил на муниципальном уровне, то в этот раз объединил участников из разных уголков Ленинградской области. В этом году благодаря масштабности к форуму удалось привлечь внимание интересных работодателей. Направлено мероприятие на профориентацию молодёжи и определение их будущей трудовой траектории. Современные подростки хорошо понимают: вместо того чтобы бить баклуши, надо заняться делом. И это очень важно. Свои первые деньги я заработала в 13,5 лет. Трудилась уборщицей у папы на работе.

В рамках форума Светлана Хотько вместе с председателем комитета по труду Ленинградской области Аллой Астратовой поучаствовала в «Открытом диалоге». Ребята задали им вопросы о трудовом законодательстве и возможностях трудоустройства.

– Мы очень надеемся, что этот форум и другие мероприятия для подрастающего поколения, которые регулярно проводит служба занятости населения Ленинградской области, помогут детям сделать правильный выбор, – подчеркнула Алла Астратова.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА