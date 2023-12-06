Где во Всеволожском районе можно покататься на лыжах и коньках?

Наконец-то зима вступила в свои права и порадовала любителей зимних видов спорта стабильной минусовой температурой и солидным снежным покровом. С первых дней декабря в лесопарковых зонах Всеволожского района стали появляться лыжники, а некоторые дворы наполнились детворой на коньках.

Немало способствует развитию массового спорта и физкультурного движения отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района. Его сотрудники активно участвуют в организации мест для активного зимнего отдыха.

Уже заработали лыжные трассы и открытые ледовые площадки в Гарболово, в Буграх на ул. Людмилы Кедриной («ОхтаПарк»), в Агалатово, во Всеволожске («MillCreek», Румболовский парк), Колтуши (д. Павлово). Готовятся к открытию после 15 декабря катки во Всеволожске на Юбилейной площади и на Первомайском проспекте, в деревне Мистолово, в Новом Девяткино (ул. Спортивная), в поселке им. Свердлова (Западный проезд, между домами № 3 и № 4), в Разметелево (территория Центра «Ладога»), в Колтушах (д. Старая, Школьный проезд, д. № 1). В Мурино вскоре заработают и будут готовы принять детей и взрослых три катка (ул. Оборонная, д. № 26, пр. Авиаторов Балтики, д. № 31 и Привокзальная площадь, д. № 3). Откроются ледовые площадки в Романовке (ДК «Свеча»), в Дубровке (ул. Первой Пятилетки), в Кудрово (ул. Березовая, 1, территория ЦО «Кудрово») и в Янино-1 (ул. Новая, д. № 19). Планируется прокатка лыжни в Новом Девяткино (ул. Школьная, дом № 1, за школой), в Сертолово (район Сертоловского водоёма), в Романовке (территория стадиона) и в других населенных пунктах. Любители лыжных прогулок могут воспользоваться многочисленными лыжными трассами в окрестностях Токсово.

А тем, кто предпочитает быть не участником, а зрителем, напоминаем, что на территории Токсовского городского поселения располагается комплекс трамплинов и Учебно-тренировочный центр, где часто проходят соревнования по зимним видам спорта.

Кроме того, сообщество моржей Санкт-Петербурга и Ленинградской области «ВЛЁД» организовало площадку для любителей зимнего трейла и закаливания в районе озера Длинное. Здесь регулярно собираются приверженцы здорового образа жизни.

Александр СОРОКИН