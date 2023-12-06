О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожская организация инвалидов отметила 35-летие

0 Комментариев

В Культурно-досуговом центре «Южный» города Всеволожска 4 декабря прошло районное мероприятие «Возьмёмся за руки, друзья», посвящённое Международному дню инвалидов.

Сразу же сделаем оговорку, что День инвалидов в России – это отнюдь не праздник, а своеобразный знак внимания, напоминающий обществу о живущих рядом людях с ограниченными возможностями здоровья. И таких в Ленинградской области, увы, немало. К примеру, наша Всеволожская районная организация «Всероссийского общества инвалидов», отмечающая в этот день 35-летие, – самая большая в Ленинградской области. Она насчитывает 1 500 человек, состоящих на учёте в 16 первичных ячейках. Есть и ячейка детей-инвалидов.

Не станем здесь рассказывать о самой организации, её деятельность пользуется заслуженным уважением людей, но не умолчим о том, что руководитель Общества Любовь Кордюкова в признание заслуг была удостоена Почётной грамоты Губернатора Александра Дрозденко.

Вернёмся в зрительный зал, где после торжественного театрализованного пролога «Возьмёмся за руки, друзья» к присутствующим обратились заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько и заместитель главы г. Всеволожска Лидия Чипизубова, зачитавшая обращение главы района Вячеслава Кондратьева.

В адрес участников встречи прозвучали обращения от Женсовета, «Блокадного детского дома», Общества бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей и Всеволожского благочиния Выборгской епархии.

Много тёплых и добрых слов прозвучало в этот день со сцены, многие заслуженные люди получили Благодарственные письма, подарки и цветы от руководителей района и города, а также Почётные грамоты и Благодарственные письма от Центрального управления Всероссийского общества инвалидов.

Творческие коллективы не скупились на эмоции, сменяя друг друга на сцене.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО
Фото Антона ЛЯПИНА

 

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. «Видеть сердцем мир земной и рукою звезд касаться»…
  2. Призвание – отдавать тепло души людям
  3. Здравствуй, лето, активное и интересное!
  4. Если делать – то хорошо

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code