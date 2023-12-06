Всеволожская организация инвалидов отметила 35-летие

В Культурно-досуговом центре «Южный» города Всеволожска 4 декабря прошло районное мероприятие «Возьмёмся за руки, друзья», посвящённое Международному дню инвалидов.

Сразу же сделаем оговорку, что День инвалидов в России – это отнюдь не праздник, а своеобразный знак внимания, напоминающий обществу о живущих рядом людях с ограниченными возможностями здоровья. И таких в Ленинградской области, увы, немало. К примеру, наша Всеволожская районная организация «Всероссийского общества инвалидов», отмечающая в этот день 35-летие, – самая большая в Ленинградской области. Она насчитывает 1 500 человек, состоящих на учёте в 16 первичных ячейках. Есть и ячейка детей-инвалидов.

Не станем здесь рассказывать о самой организации, её деятельность пользуется заслуженным уважением людей, но не умолчим о том, что руководитель Общества Любовь Кордюкова в признание заслуг была удостоена Почётной грамоты Губернатора Александра Дрозденко.

Вернёмся в зрительный зал, где после торжественного театрализованного пролога «Возьмёмся за руки, друзья» к присутствующим обратились заместитель главы администрации района по социальному развитию Светлана Хотько и заместитель главы г. Всеволожска Лидия Чипизубова, зачитавшая обращение главы района Вячеслава Кондратьева.

В адрес участников встречи прозвучали обращения от Женсовета, «Блокадного детского дома», Общества бывших несовершеннолетних узников нацистских лагерей и Всеволожского благочиния Выборгской епархии.

Много тёплых и добрых слов прозвучало в этот день со сцены, многие заслуженные люди получили Благодарственные письма, подарки и цветы от руководителей района и города, а также Почётные грамоты и Благодарственные письма от Центрального управления Всероссийского общества инвалидов.

Творческие коллективы не скупились на эмоции, сменяя друг друга на сцене.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА