Во Всеволожске прошел турнир среди школьников-изобретателей «Роботочка»

Турнир «Роботочка» во Всеволожском детском технопарке «Кванториум» собрал школьников-изобретателей со всей Ленинградской области. Дети презентовали свои изобретения и участвовали в соревнованиях.

География участников впечатляла. Показать свои проекты и принять участие в конкурсе приехали ребята из разных уголков 47-го региона в возрасте от шести до семнадцати лет. Соревнования проходили в четырех номинациях: «Детский инженерный робототехнический проект», «Движение по линии», «Робосумо» и «Биатлон».

– Мы представляем самый большой мобильный кран в мире, – амбициозно заявили корреспонденту «Всеволожских вестей» девятиклассники Артемий Захаренко и Максим Кузнецов из Центра образования «Кудрово». – Высота такого агрегата в реальной жизни 140 метров. Наш «лего-экземпляр» можно запустить с помощью специального приложения, установленного на телефон. Реалистичные функции включают в себя управление баком, вращающийся поворотный механизм, откидную стрелу, лебёдку и датчик нагрузки. На таких моделях можно «вживую» посмотреть, как работает техника.

– У меня все ученики талантливые, любят изобретать, многие отличаются творческим мышлением, – говорит педагог по информатике Олег Андреев. – Робототехника – актуальное направление, поэтому дети охотно интересуются им.

– А нас сегодня по телевизору покажут, – рассказывают Михаил Попов и Андрей Соловьев. – В этом году удача улыбнулась нам, и мы в категории «Робосумо» заняли второе место. Было интересно, а в 2022-м были только четвертыми. Надеемся, что в следующем году станем первыми.

Весело и шумно проходило состязание «Робосумо». На ринге было жарко: одни раунды заканчивались через две секунды, а другие были больше похожи на синхронный танец двух роботов, чем на бой, и победителем становился тот робот, который к исходу времени оказался ближе к центру поля. Порой путь к финалу был трудным, и требовались дополнительные раунды, переигровка боёв. Зрелище не оставляло равнодушными ни участников, ни болельщиков.

– За робототехникой – будущее, – уверен и.о. заместителя директора – руководитель структурного подразделения детский технопарк «Кванториум» Юрий Иванов. – Чтобы развиваться в этом направлении, детям надо с кем-то соревноваться. Это позволяет сравнивать свои проекты с чужими и искать партнеров в команде.

Таким образом, в соревновательной форме обучают будущих инженеров и IT-специалистов. К счастью, в наше время освоить робототехнику можно не только в больших городах. Наставники «Кванториума» обучают ребят из Всеволожского Бокситогорского, Волховского, Лодейнопольского, Лужского и Подпорожского районов. А в некоторых школах области роботов изучают ещё с младших классов.

– Занятия робототехникой в начальной школе помогают детям развивать фантазию и образно мыслить, а заодно выстраивать алгоритмы действий, – говорит наставник Денис.

– Сегодня у нас рекордное количество участников, – отмечает руководитель Детского технопарка «Кванториум» Кирилл Шуляко. – Радостно наблюдать, как все активно принимают участие в чемпионате, соревнуются, презентуют проекты и весело общаются. Оценки – за девятью членами жюри, все они – профессиональные эксперты.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА