Александр Дрозденко провел прямую телефонную линию с жителями Ленобласти

Очередная традиционная прямая телефонная линия с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко прошла в понедельник, 4 декабря. Как всегда, трансляция велась из студии ЛенТВ24. Ленинградцы задавали непростые вопросы и озвучивали самые разные проблемы, касающиеся транспортной доступности, недостатка социальных объектов, работы регионального оператора по вывозу мусора и многого другого. На этот раз трое наших земляков из Всеволожского района сумели дозвониться на прямую линию и рассказать о том, что их особенно беспокоит.

Крепостное право или дискриминация?

Этим вопросом губернатор задался после звонка жительницы города Сертолово, представившейся Еленой. Женщина рассказала, что её ребенок перешёл в новую школу, которая находится в четырех автобусных остановках от дома. Проблема заключается в том, что теперь семье приходится оплачивать проезд в учебное заведение по полной стоимости, так как в предоставлении льготного проездного им отказали. Причина проста – во Всеволожском районе действует правило, по которому льготный проездной положен только тем, кто посещает школу, «прикрепленную» к адресу проживания. Если ребёнок посещает другую школу, компенсации за проезд нет.

«Вот недаром в народе шутят, что в России крепостное право ещё не до конца отменено, – сказал Александр Дрозденко. – Зачем вводить такую дискриминацию? Если до школы ходит коммерческий маршрут, то проезд влетит родителям в копеечку».

Также губернатор припомнил, что сам он, будучи школьником, ездил по льготному проездному билету из поселка Разметелево в Колтушскую школу. В общем, Александра Дрозденко такое правило не устроило – в прямом эфире он отдал поручение администрации Всеволожского района рассмотреть этот вопрос и представить свои предложения, так как льгота должна действовать для всех детей.

Первый блин не комом

На прямую линию с губернатором Ленинградской области дозвонился житель деревни Кальтино Евгений Владимирович – многодетный отец,

как он сам представился. Глава многочисленного семейства сообщил, что уже три с половиной года стоит в очереди на выделение земельного участка, но до сих пор не получил, по его словам, ни ответа, ни привета.

«Хотелось бы узнать, сколько лет ещё нам нужно ждать, и есть ли вообще возможность у многодетных Всеволожского района получить обещанную бесплатную землю?», – поинтересовался Евгений Владимирович.

Отвечая на вопрос, Александр Дрозденко отметил, что Всеволожский район – один из самых сложных по выполнению регионального закона о бесплатном выделении земель для многодетных семей. В Ленобласти действует земельный сертификат, в планах его индексация – до 375 или 400 тысяч рублей. И если в других районах, где земля стоит существенно дешевле, сертификаты берут охотно, то во Всеволожском ситуация иная – за такие деньги здесь купить участок, мягко говоря, трудно.

Однако правительство ищет пути решения этой проблемы. Так, по словам губернатора, в настоящее время идут переговоры с Минобороны РФ, а также с Росимуществом и крупными землевладельцами о передаче неиспользуемых земель для их последующего предоставления многодетным семьям и участникам СВО. Определенные успехи в этом направлении есть: «Первый блин оказался не комом», – отметил Александр Дрозденко, рассказывая о том, что уже идет юридическое оформление некоторого количества переданных земельных участков.

Также он рассказал о том, что, в соответствии с планом, предполагается обеспечить бесплатными земельными участками всех, кому они положены, в срок до конца 2025 года.

Поручение президента выполню!

В студию ЛенТВ24 во время прямой линии с губернатором позвонил один из дольщиков ЖК «Чистый Ручей», находящегося на территории Всеволожского района, который напомнил о ситуации с долгостроем.

Александр Дрозденко отметил, что дольщики заключили договор с недобросовестным застройщиком, который свои обязательство не выполнил. Права пострадавших участников долевого строительства восстанавливает государство, причем в большей части за счёт средств из казны Ленинградской области.

Также губернатор добавил, что деньги из бюджета распределяются в рамках законодательства – долгострой либо достраивается, либо дольщикам выплачивается компенсация по рыночной оценке.

«Сегодня государство, в том числе в лице президента, вас защищает так, как не защищает ни одного дольщика в мире, – напомнил Александр Дрозденко. – Вы посмотрите, что творится в других странах, включая крупные иностранные государства. Ни одно правительство не берёт на себя обязательств, если человек заключает договор с крупной строительной компанией, и та его кинула, компенсировать ему расходы. Это происходит только в России. И это мы делаем на основании поручений президента. И я его, безусловно, выполню».

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»