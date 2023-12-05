В Мурино прошли соревнования по кинологическому спорту

В минувшую субботу, 2 декабря, в Мурино прошли традиционные ежегодные региональные соревнования по кинологическому спорту аждилити на Кубок Ленинградской области. В них приняли участие четвероногие спортсмены вместе со своими владельцами из разных регионов страны, включая Республику Беларусь.

Организатором мероприятия выступила Федерация кинологического спорта Ленобласти (РФСОО «ЛО ФКС»). Её президент Елена Архипова рассказала:

– Эти соревнования являются отборочными, поскольку здесь определились сильнейшие спортивные пары, которые будут представлять наш регион на Кубке России 31 марта 2024 года в Москве. Поэтому в сегодняшних состязаниях был открытый зачёт (для всех желающих) и закрытый (для претендентов на путевку на всероссийские соревнования). Радует, что в этом сезоне у нас прибавилось юниоров, а значит, у данного вида спорта есть хорошие перспективы.

Александр СОРОКИН

Фото Алекса АНДРЕЕВА