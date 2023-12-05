В Кудрово прошел открытый урок «Там, где Россия»

В Центре образования «Кудрово» прошёл открытый урок «Разговоры о важном» на тему «Там, где Россия». Школьники познакомились с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками Специальной военной операции, волонтёрами и представителями Общественной палаты Ленинградской области, которая и выступила инициатором встречи.

Перед началом урока руководитель регионального штаба «Комитет семей воинов Отечества Ленинградской области» Алла Левина и директор Центра образования Игорь Соловьёв открыли фотовыставку «Ленинградская семья – семья героев», на которой были представлены портреты членов семей участников СВО из Лужского и Тихвинского районов.

Следует отметить, что подобная выставка, организованная в рамках проекта «Жена героя» Комитетом семей воинов Отечества Ленинградской области и комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 47-го региона, уже «побывала» у нас во Всеволожске. В средней школе № 6 были представлены портреты жён участников СВО, которые активно ведут гуманитарную деятельность в Женсовете Всеволожского района.

Сама идея выставки зародилась в 2022 году в Самарской области. Инициативу поддержал президент, задумка приобрела федеральный масштаб. В Ленинградской области тематику выставки расширили: кроме жён, в кителях бойцов сфотографировались мамы, дочери, дети и даже бабушки героев.

Участники мероприятия с удовольствием осмотрели в холле первого этажа созданную руками школьников под руководством наставников музейную экспозицию «80-летие прорыва Блокады Ленинграда», после чего в актовом зале более трёхсот школьников старших классов с интересом слушали выступления приглашённых гостей, которые говорили о роли истории в патриотическом воспитании молодёжи и с удовольствием отвечали на вопросы.

В рамках мероприятия состоялись подписания соглашений между Центром образования «Кудрово» и Общественной палатой, Ассоциацией педагогов и Комитетом семей воинов Отечества Ленинградской области, а также между Ассоциацией педагогов и Всероссийским общественным движением «Наставники России» 47-го региона.

В завершение встречи прошли общественные слушания комиссии по просвещению, воспитанию, культуре, туризму, спорту, делам молодёжи и комиссии по общественному контролю Общественной палаты Ленинградской области на тему «Новый школьный учебник истории для 11 классов».

Итоги оживлённой дискуссии, в которой приняли участие известные учёные и специалисты ведущих высших учебных заведений Санкт-Петербурга, подвёл заместитель председателя Общественной палаты 47-го региона Николай Свирин: «Я благодарю представителей Общественной палаты и экспертов за плодотворную работу. Очень надеюсь на то, что в обозримом будущем специалисты выскажут профессиональные суждения по данному учебнику истории, которые мы направим всем заинтересованным лицам. Надеюсь, что они учтут наши мнения и замечания».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Алекса АНДРЕЕВА